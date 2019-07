Kühlungsborn/Kägsdorf

Die Reparatur des Dünenzauns im Naturschutzgebiet Riedensee zwischen Kühlungsborn und Kägsdorf steht kurz vor ihrem Abschluss. Im Januar hatten Sturmfluten den Zaun erheblich beschädigt.

Dass die Arbeiten jetzt – also mit Ferienbeginn und zum Start der Hochsaison am Strand – beendet werden, ist besonders wichtig: Hinter dem Zaun liegen wertvolle und sensible Biotope wie Dünen, Brackwasserröhrichte und der Strandsee Rieden. Seltene Pflanzen- und Tierarten, die an solche Brackwasser- und küstentypischen Lebensräume angepasst sind, sollen dadurch besser geschützt werden, denn sie können nur hier leben.

Tiere und Pflanzen brauchen Schutz

So etwa der Sandregenpfeifer. Er braucht störungsarme Sand- oder Geröllflächen in Meeresnähe und versucht bereits seit Jahren, in dem Gebiet zu brüten. Genauso benötigen einige Insekten, wie etwa Laufkäfer oder Spinnen, betretungsfreie Areale, damit sie sich fortpflanzen und ihre Art erhalten können. Auch der Nabu begrüßt daher die Instandsetzung durch die Stadt Kühlungsborn.

Trampelpfade werden abgeriegelt

Der erneuerte Zaun führt am Informationspfad entlang und kann nun wieder seine ursprüngliche Aufgabe übernehmen: Er soll die Besucher lenken und sie von den sensiblen Bereichen fernhalten. Stellen, an denen illegale Trampelpfade in das Schutzgebiet führten, wurden zusätzlich mit Baumstämmen abgeriegelt.

Die Stadt Kühlungsborn hatte sich im Zuge der touristischen Strandverbesserungsmaßnahmen mit Buhnenbau und Sandaufspülungen vor sechs Jahren dazu verpflichtet, einen Informationspfad, den Dünenzaun und Beobachtungsplattformen im Naturschutzgebiet Riedensee zu errichten und zu pflegen.

Schilder sollen auf Verhaltensregeln hinweisen

Die nun durchgeführte Wiederherstellung erfolgte in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock und dem Nabu. Derzeit prüft die untere Naturschutzbehörde die Aufstellung weiterer Schilder, die auf das Naturschutzgebiet und damit verbundene Verhaltensregeln hinweisen.

Über das Leader-Projekt „Aktiv für den Riedensee“ bietet der Nabu regelmäßig Führungen zum Riedensee an. Außerdem betreut eine Rangerin das Gebiet. In den Sommermonaten starten jeden Dienstag eine kleine Wanderung um 10 Uhr und das Kinderprogramm „Strand-Detektive“ um 15 Uhr ab dem Parkplatz am Ende der Waldstraße in Kühlungsborn-West in das Naturschutzgebiet.

