Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan möchte für den Sommer eine zusätzliche Politesse sowie einen zweiten Strandvogt einstellen. Grund: Laut Bürgermeister Jochen Arenz habe die Aggressivität gegenüber den Angestellten der Stadt so stark zugenommen, dass sie nur noch zu zweit unterwegs sein sollen. Über die neuen Stellen entscheiden die Stadtvertreter am 22. Februar mit ihrem Votum zum Nachtragshaushalt der Stadt. Der Finanzausschuss stimmte dem Etat zu.

Derzeit beschäftigt die Stadt zwei Verkehrsüberwacherinnen. Für die Saison von Mai bis Oktober soll jetzt eine weitere hinzukommen. Bisher war nur eine Halbtagskraft dafür vorgesehen.

Anzeige

Präsenz stärken und Sicherheit erhöhen

„Im vergangenen Jahr 2020 hatten wir ein besonders hohes Verkehrsaufkommen in Bad Doberan sowie in Heiligendamm. Auch im Jahr 2021 ist mit einer Vielzahl von Besuchern zu rechnen“, heißt es in der Begründung zum Nachtragsetat. „Leider kam es in der jüngsten Vergangenheit zu Übergriffen gegenüber den Verkehrsüberwacherinnen.“ Sie waren allein im Außendienst unterwegs. Für die Sommermonate sollen nun die Präsenz gestärkt und die Sicherheit der Mitarbeiterinnen erhöht werden.

Im Finanzausschuss wird Bürgermeister Arenz deutlicher: „Es herrscht eine solche Aggression bei den Menschen. Wut und Hass wird an den Politessen ausgelassen“, schildert Arenz.

Gleiches gelte auch beim Strandvogt, der in der vergangenen Saison allein unterwegs war. „Es gibt extreme Diskussionen“, so Arenz. Ein Thema dabei: Menschen mit Badebekleidung legen sich in den FKK-Bereich. „Ich hätte gerne einen zweiten Strandvogt. Es ist nicht mehr möglich, dass er alleine geht.“ So sei es im vergangenen Jahr zu Handgreiflichkeiten gekommen. „Er wurde heftig geschubst.“

Mehr Stunden für EDV-Beauftragten

Strandvogt und Politesse sind nicht die einzigen Veränderungen im Stellenplan des Rathauses. Der EDV-Beauftragte soll statt 30 Stunden künftig 40 Stunden arbeiten, da er auch für die drei städtischen Schulen zuständig ist. Diesen Vorschlag von Dr. Hans-Dieter Kleine (Doberaner Liste) wollte die Verwaltung gerne folgen, so Arenz.

Zudem soll jemand auf geringfügiger Basis eingestellt werden, der sich um die zehn städtischen Blumenfahrräder kümmere und bei Fundtieren Ansprechpartner sei, erläutert Arenz. Die Stelle Jugendkoordinator/Kita/Schule/Hort soll von 20 auf 40 Stunden aufgestockt werden. „Die Schülerzahlen der Schulen sowie Horte der Stadt Bad Doberan haben in der Vergangenheit eine Steigerung erfahren“, lautet die Begründung. „Die Bearbeitung der Vorgänge gestaltet sich dadurch komplexer.“ Hinzu komme die Umsetzung des Digitalpaktes.

Von Anja Levien