Nach Unfall auf dem Weg zum Einsatz: So geht es den verletzten Kameraden aus Laage

Laage

„Ich habe nur eine sehr starke Bremsung mitbekommen und gemerkt, wie wir ins Schleudern kamen“, sagt Feuerwehrfrau Antje Schuster. „Plötzlich lagen alle auf mir drauf. Meine größte Hoffnung war, dass es nichts mit der Wirbelsäule ist. Das war meine größte Angst.“

Am 20. Juli verunglückten acht Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Laage ( Landkreis Rostock) auf der Fahrt zu einem Einsatz. Auf der Kreuzung an der B 103 in Höhe Kronskamp nahm ein anderer Autofahrer dem Einsatzfahrzeug die Vorfahrt. „Ich saß in Fahrtrichtung und konnte alles sehen“, sagt Robert Pötzsch. „Als ich realisiert habe, dass wir ein Ausweichmanöver starten, habe ich mich nur festgehalten und gehofft, dass es nicht schlimm wird.“ Durch die besonnene Reaktion des Maschinisten konnte ein Zusammenprall mit dem Pkw verhindert werden, das Tanklöschfahrzeug drehte sich jedoch um die eigene Achse, kippte schließlich auf die Fahrerseite und blieb liegen.

Brüche und Frakturen

Während sechs Kameraden mit leichten Verletzungen davonkamen, verletzten Schuster und Pötzsch sich schwer. „Ich konnte mich unter Schmerzen selbst aus dem Fahrzeug befreien“, erzählt der 37-Jährige. „Ich habe mich gewundert, dass es so am Bein hochzieht, aber ich dachte, das liegt daran, dass mein Fuß eingeklemmt war.“ Im Krankenhaus erhielt der Feuerwehrmann, der hauptberuflich als Rettungssanitäter arbeitet, die Diagnose: Schambeinastfraktur. „Ich hätte nicht gedacht, dass etwas gebrochen ist“, sagt er. „Seit dem Unfall habe ich ein Missempfinden im linken Fuß.“ Ebenso wie seine Kameradin ist er noch immer nicht arbeitsfähig.

Schuster konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, war eingeklemmt. „Ich habe überhaupt kein Zeitempfinden und weiß nicht, wie lange ich da war“, sagt sie. „Ich saß da drin und kam einfach nicht raus.“

Hilfe von Kameraden

Die 32-Jährige musste von zu Hilfe gerufenen Kameraden befreit werden. Zu ihnen gehört der stellvertretende Wehrführer Denny Schultze. „Als die Alarmierung über diesen Unfall kam und wir wussten, dass die Kollegen da langgefahren sind, dann ist das schon ein Scheißgefühl“, sagt er. „Da hat man sofort Bilder im Kopf und hofft, dass alle leben.“ An die Ankunft am Unfallort erinnert er sich noch genau. „Wenn man dahin fährt und ein Auto mit Blaulicht auf der Seite liegen sieht, ist das nicht schön.“

Eine Woche musste Antje Schuster im Krankenhaus bleiben. Acht Rippen waren gebrochen. „Ich habe seitdem Probleme mit dem Rücken“, sagt die 32-Jährige. „Ich hoffe, es wird besser.“

Unterstützung durch Stiftung

Um den Unfallopfern bei der Genesung etwas zu helfen, entschied sich die 2007 gegründete Oberst-Schöttler-Stiftung, den Betroffenen einen Zuschuss für einen Erholungsaufenthalt mit den Familien und Partnern zu übergeben. So erhielten beide Kameraden jeweils 1000 Euro und für die Partner und Kinder jeweils 200 Euro zusätzlich.

„So eine Unterstützung freut uns natürlich sehr, mit so etwas rechnet man ja nicht“, sagt Antje Schuster. „Ich bin einfach nur froh, dass alle da lebend rausgekommen sind.“ Im nächsten Jahr möchte sie mit ihrem Mann einen Wellnessurlaub machen. „In diesem Jahr lässt sich sowas ja nicht so gut planen“, sagt sie im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Der dreifache Familienvater Pötzsch wartet auch erst einmal ab. „Vielleicht klappt das mit dem Reisen ja in den nächsten Sommerferien. Erst einmal bin ich froh, wenn ich wieder arbeiten kann.

„Mit Herzblut dabei“

Beide betonen, dass sie trotz des Vorfalls zurück zur Feuerwehr wollen. „Einmal Feuerwehr, immer Feuerwehr. Aufhören möchte ich definitiv nicht“, sagt die Krankenschwester. „Ich bin seit sechs Jahren dabei und habe mich sofort wohlgefühlt in diesem Miteinander. Außerdem ist es mir wichtig, anderen zu helfen und sie zu schützen.“ Pötzsch nickt. „Man ist dafür einfach mit sehr viel Herzblut dabei.“

Dafür gehen die Kameraden bei jedem Einsatz ein Risiko ein. „Das blendet man zum größten Teil aus. Man fährt mit dem Ziel dahin, zu helfen. Da ist so viel Adrenalin im Spiel, da denkt man nicht daran, was passieren könnte“, sagt der Mann. „Man geht im Kopf schon mal alle Abläufe durch.“ Am schlimmsten, so sagen Schuster und Pötzsch, sei es, wenn Kinder involviert sind. „Bei jedem Einsatz – ob bei der Feuerwehr oder als Rettungssanitäter – hoffe ich, dass bloß keine Kinder verletzt sind“, sagt der Familienvater.

Unfall gut verarbeitet

Den eigenen Unfall haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Laage gemeinsam aufarbeitet. Es seien Gesprächen geführt worden, um das Erlebte zu verarbeiten. „Ich komme jeden Tag an der Unfallstelle vorbei, da denkt man gezwungenermaßen noch dran“, sagt Pötzsch. „Aber ich habe keine Alpträume oder so.“ Schuster nickt. „Ich konnte auch von Anfang an drüber reden. Es ist passiert. Jetzt müssen wir gucken, was die Zukunft bringt.“

Von Katharina Ahlers