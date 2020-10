Nach Unfall in Sievershagen: Polizei fast geflüchteten Fahrer in Reddelich

Sievershagen

Die Ampelanlage auf der Kreuzung der B 105 in Sievershagen, wo es nach Lambrechtshagen geht, ist defekt. Sie ist durch einen Unfall am frühen Sonnabendmorgen beschädigt worden. Der Fahrer beging Unfallflucht und konnte von der Polizei ermittelt werden.

Wie diese mitteilt, hatte eine Zeugin den Verkehrsunfall um 5.44 Uhr in der Rostocker Straße auf Höhe der Ampelkreuzung beobachtet und meldete diesen der Polizei. Der Fahrer des Opels war flüchtig, das Auto stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Anzeige

Hund führt Polizei nach Bargeshagen

Durch den Einsatz eines Fährtenhundes konnte die Fluchtrichtung der gesuchten Person aufgenommen werden, informiert die Polizei weiter. „Die Fährte führte den Hundeführer bis in die Ortslage Bargeshagen. Zeitgleich wurden Ermittlungen zu einem möglichen Aufenthaltsort geführt. Diese führten letztendlich dazu, dass der fragliche Fahrzeugführer in Reddelich angetroffen wurde.“ Aufgrund seiner Verletzungen sei ein Notarzt zur Behandlung hinzugeholt worden. „Diese musste im Krankenhaus fortgesetzt werden.“

Gegen den 42-Jährigen werde wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Darüber hinaus sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem werde geprüft, ob er unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, als er mit dem Auto unterwegs war.

Vom Krankenhaus in die JVA

„Nach Verlassen des Krankenhauses am Sonntagvormittag wurde der 42-Jährige, aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls in anderer Sache, der JVA Waldeck überstellt“, so die Polizei.

Die Ampelanlage in Sievershagen soll ab Montag, 19. Oktober, repariert werden. Der Unfallschaden beträgt nach ersten Schätzungen 8000 Euro.

Von OZ