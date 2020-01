Nach Unwetter im Vorjahr: Alex Christensen kommt nach Kühlungsborn

Kühlungsborn

Es ist der zweite Anlauf: Alex Christensen kommt in diesem Sommer nach Kühlungsborn. Das teilte Karsten Jurk, Event-Manager von der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn mit. Ursprünglich hätte der DJ gemeinsam mit dem Berlin Orchestra bereits beim Ostsee Open Air im vergangenen August auftreten sollen. Damals musste das Konzert aber wegen eines Unwetters kurzfristig abgesagt werden. „Wir haben damals direkt gesagt, dass wir das nachholen wollen“, sagt Karsten Jurk. Daran sei auch dem Künstler selbst gelegen gewesen. „Er ist Kühlungsborn-Fan, war bereits drei oder vier Mal vor Ort.“

In diesem Jahr tritt Alex Christensen unabhängig von dem Ostsee Open Air am Freitag, den 10. Juli, im Konzertgarten Ost auf. „Das passt gut, denn da ist ein spielfreier Tag bei der Fußball-EM“, sagt Karsten Jurk. Das Sportereignis wird im Konzertgarten West auf einer Großleinwand übertragen.

Beginn des Konzerts von Alex Christensen & The Berlin Orchestra ist um 20 Uhr, der Vorverkauf läuft bereits.

Auch das Ostsee Open Air soll es im Sommer wieder geben. „Fest steht, dass am Freitag, den 21. August, Gestört aber Geil und Friends auftreten werden“, sagt der Veranstaltungsmanager. Außerdem werde es eine Silent Disco geben. Dabei kann jeder Besucher über Kopfhörer Musik nach seinem Geschmack hören. „Das hatten wir beim letzten Mal schon im Kleinformat im Konzertgarten“, sagt Karsten Jurk. Der Hauptact, der dann am Montag, den 24. August, auftreten soll, stehe noch nicht fest. Wenn es so weit ist, werde auch der Kartenvorverkauf für dieses Konzert beginnen, sagt der Veranstaltungsmanager. Karten für den Auftritt von Gestört aber geil gibt es bereits.

Dass es wieder ein Ostsee Open Air geben soll, war von vorneherein klar. „Es war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg“, sagt Karsten Jurk. Die Herausforderung, ausreichend Parkplätze für die Besucher zur Verfügung zu stellen, habe man gut mit den Auffangparkplätzen am Grünen Weg meistern können.

Von Cora Meyer