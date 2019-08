Nach Unwetter in Bad Doberan: Ospa-Filiale weiterhin geschlossen

Bad Doberan Starkregen am 31. Juli - Nach Unwetter in Bad Doberan: Ospa-Filiale weiterhin geschlossen Regenwasser war ins Erdgeschoss und den Keller des Hauses am Markt eingedrungen, wodurch Schäden entstanden. Derzeit wird die Sanierung der Fläche geplant. Die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) hat auf dem Markt eine mobile Filiale und einen Container aufgestellt.

Die Ospa-Filiale am Markt in Bad Doberan ist seit dem Unwetter am 31. Juli geschlossen. Ein Transporter mit Geldautomaten steht auf dem Markt. Quelle: Anja Levien