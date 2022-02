Bad Doberan

In der Nacht zu Sonnabend ist voraussichtlich doppelt so viel Holz zu Boden gegangen wie vor rund drei Wochen beim Orkan „Nadia“ mit mehr als 300 000 Festmetern. Zu dieser ersten Einschätzung kommt der Bund Deutscher Forstleute (BDF), der am Sonnabend katastrophale Sturmschäden in den Wäldern beklagt hat.

Gebannt ist die Gefahr umstürzender Bäume oder herabfallender Äste nach Angaben des Landkreises aber noch nicht. Es wird weiterhin zur Vorsicht beim Autofahren und Aufenthalt im Freien aufgerufen. Der vom starken Regen aufgeweichte Boden und der langanhaltende Druck aus dem Sturm können den Halt weiterer Bäume gelockert haben. In den Kronen können sich abgerissene Äste verfangen haben, die sich erst nach und nach lösen und herabstürzen.

Lesen Sie auch: Landkreis Rostock: Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume im Dauereinsatz

Bodendeckel der Bäume prüfen

„Es könnte immer noch passieren, dass Bäume umfallen“, sagt auch Olaf Schulz, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan. Zumal zu Beginn der Woche weitere Stürme und Regenfälle angesagt sind. „Jeder sollte prüfen, wie weit der Bodendeckel sich gehoben hat“, sagt der Wehrführer. „Man sollte sein Glück nicht provozieren, vor allem nicht, wenn die Gefahr besteht, dass der Baum auf Gebäudeteile stürzt.

Um den Baum abzunehmen könne man Fachfirmen beauftragen, die den Baum von oben herab Stück für Stück abnehmen, damit er keine Häuser, Schuppen oder Stallgebäude beschädigt.

Von Cora Meyer