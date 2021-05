Nach großer Förderung: So geht’s mit dem Nienhäger Kita-Anbau weiter

Nienhagen

Der seit Jahren geplante Anbau an die Kita „Waldgeister“ in Nienhagen soll jetzt endlich angepackt werden. „Mit den vom Land zugesagten Fördermitteln in Höhe von 900 000 Euro können wir das Vorhaben konkret planen“, sagt Haie-Jann Krause (CDU), Vorsitzender im Bauausschuss. „Insgesamt soll die Kita-Erweiterung 1,6 Millionen Euro kosten – Stand jetzt.“

„Ich gehe mal nicht davon aus, dass im Winter viel passieren wird – mit einem Baustart rechne ich also Anfang 2022.“ Haie-Jann Krause, Vorsitzender Bauausschuss Nienhagen Quelle: Roswitha Heisenberg

Denn immer wieder seien in den vergangenen Monaten neue Hinweise und Vorgaben zum Bau eingegangen, so Krause: „So wird es etwa künftig einen großen Aufzug geben, damit sich Rollstuhlfahrer oder auch Begleitpersonen barrierefrei im Haus bewegen können.“ Darüber hinaus werde aktuell geprüft, ob in die Kita eine Koch-Küche oder doch „nur“ eine Aufwärm-Küche integriert werden soll. „Wir wollen den Kindern natürlich qualitativ hochwertiges Essen anbieten“, stellt Krause klar. „Aber vielleicht gelingt das ja mit einem guten Caterer genauso gut.“

Größere Ausstattung, mehr Personal

Denn neben einer umfangreicheren Küchen-Ausstattung müssten eigentlich auch zwei Köche angestellt werden, meint Krause: „Wenn ein Koch krank wird, muss ein zweiter parat stehen.“ Ähnliches gelte für die Essenausgabe: „In jedem Fall soll die derzeit vorhandene Küche vergrößert und auch verbessert werden.“

Seit nunmehr vier Jahren ringen die Nienhäger Gemeindevertreter um einen Erweiterungsbau für den Kita-Komplex in ihrem Ostseebad. Bereits 2015 wurde die Einrichtung an der Strandstraße für insgesamt 65 000 Euro in die benachbarten Räumlichkeiten der früheren Kurverwaltung ausgedehnt – und damit ein Zugewinn von 16 Plätzen erreicht. Derzeit besuchen insgesamt 88 Kinder die Kita „Waldgeister“ – mit dem Erweiterungsbau werden 35 weitere Plätze geschaffen.

Förderung für Effizienzhaus-Standard

Konkret soll es in der Kindertagesstätte im Untergeschoss neue Räumlichkeiten für den Krippenbereich, für eine größere Küche und einen Kinderwagenraum geben. Im Obergeschoss sind zusätzliche Räume für die Kindergarten-Gruppen geplant. „Neben den 900 000 Euro vom Land hoffen wir auch auf Bundesfördermittel“, sagt Haie-Jann Krause. „Mit Blick auf einen sogenannten Effizienzhaus-Standard können diese Mittel ab Juli beantragt werden – das Gebäude ist so geplant, dass wir das auch tun werden.“

Ende dieses Jahres soll nach aktuellem Stand mit der Freimachung des Baufeldes im hinteren Bereich des Kita-Geländes begonnen werden, blickt Krause voraus: „Ich gehe mal nicht davon aus, dass im Winter viel passieren wird – mit einem Baustart rechne ich also Anfang 2022.“

