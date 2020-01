Rerik

Das Ostseebad Rerik bekommt einen zweiten Supermarkt. Nach Jahren der Suche hat die Stadt einen Investor gefunden. Das teilte der Bürgermeister auf der jüngsten Stadtvertretersitzung mit. „Es gibt gültige Verträge“, sagt Wolfgang Gulbis. Wer den Markt bauen wird, dazu will er aber offiziell noch nichts verraten.

Zunächst musste von einem Gutachter die Kaufkraft der Reriker geprüft werden. Das bedeutet, dass er feststellen sollte, ob die Einwohner und Gäste des Ostseebades einen weiteren Supermarkt überhaupt brauchen. Das Problem war bereits 2017 bekannt: Für die Discounter sei ein Ort erst ab einer Einwohnerzahl von etwa 5000 interessant, sagte der stellvertretende Bürgermeister Michael Doss damals.

Rerik hat mit seinen eingemeindeten dörflichen Ortsteilen gerade mal 2300 Einwohner. Im Sommer ist es jedoch ein Vielfaches: Die etwa 3200 Gästebetten sind dann so gut wie ausgebucht, auf den beiden Campingplätzen logieren weitere 2000 zusätzliche Bewohner.

Lange Schlangen an der Kasse

„Mir graut schon vor dem Sommer“, sagt Renate Schulze. Dann sei der Edeka-Markt am Ortsausgang in Richtung Kühlungsborn sehr voll und es bildeten sich lange Schlangen. Einige Anwohner führen deshalb zum Einkaufen in die umliegenden Orte. Das sei für sie keine Möglichkeit, weil sie kein Auto habe. „Es wird Zeit, dass sich etwas tut“, sagt die Rerikerin. Auf Supermärkte in der Umgebung mussten die Einwohner zwangsläufig auch ausweichen, als der einzige Supermarkt im Ort im Februar 2018 19 Tage lang geschlossen blieb, weil die Kühlanlage erneuert werden musste. „Nur ein Supermarkt reicht nicht“, sagt Renate Schulze. „Da muss was hin.“

Nun hat sich offenkundig doch ein Investor gefunden: „Wir haben über mehrere Jahre gesucht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gulbis. Das habe sich inzwischen deutschlandweit herumgesprochen. „Der Investor ist dann auf uns zugekommen.“

Der neue Supermarkt soll im rechten Winkel zum Edeka entstehen, dort, wo jetzt der Parkplatz ist. Der Investor werde neue Parkplätze bauen, sagt der Bürgermeister. Das Grundstück habe dieser bereits im April vergangenen Jahres gekauft. Zuvor gehörte es der Stadt. „Wir bemühen uns, dass wir im Innenstadtbereich möglichst wenig Flächen verkaufen, um auf solche Fälle reagieren zu können.“ Zum Kaufpreis will sich Wolfgang Gulbis nicht äußern.

Anwohner zweifeln noch

Bevor der neue Besitzer loslegen kann, muss allerdings noch der geänderte Bebauungsplan für den Bereich rechtskräftig werden, in dem der Supermarkt berücksichtigt wurde. „Das wird wohl erst im September soweit sein. Und dann werden die Investoren wohl auch gleich den Bauantrag einreichen, denn das dauert ja alles ein wenig“, sagt Wolfgang Gulbis. Baubeginn könnte seiner Ansicht nach aber frühestens im Frühjahr 2021 sein. Denn dafür müssten zunächst Firmen gefunden werden, die die Aufträge übernehmen. „Das ist momentan schwierig“, sagt der Bürgermeister.

Einige Einwohner zweifeln ohnehin daran, dass der Supermarkt überhaupt gebaut wird – weil das Thema schon so lange in der Stadt diskutiert worden sei. „Man weiß nicht, ob es so sein wird“, sagt Roland Marschler. Auch er ist aber überzeugt davon, dass Rerik einen weiteren Markt braucht. „Auch über Weihnachten war es wieder sehr voll.“ Einer der „großen Märkte“ werde sich seiner Ansicht nach vermutlich nicht in dem Ostseebad ansiedeln. „Ein Bioladen wäre schön“, sagt Roland Marschler.

