Nach dem tödlichen Unfall mit der Molli am Bahnübergang in Wittenbeck am Sonntag, wurde über eine Schranke diskutiert. Die Sicherheitsmaßnahme könnte im Zuge der Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes neben dem Bahnübergang vorgenommen werden. So ist die Entscheidung ausgefallen.