Elmenhorst

Aufregung in Elmenhorst an der Ostsee. Ein Anwohner, der aus München stammt und ein Reihenhaus im Strandweg gekauft hat, terrorisiert Teile der Gemeinde und setzt den Gemeinderat unter Druck. Jetzt hat Bürgermeister Uwe Barten (parteilos) reagiert und für den 18. März eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Einziger Tagesordnungspunkt: die Zustände im Strandweg in Elmenhorst.

Lautstarke Streits und Schubsereien, Frau mit Schubkarre angefahren

Dort hatte 2011 Professor Dr. Peter Meyer aus München ein Reihenhaus gekauft. Und die Zufahrtsstraße dazu, weil der damalige Bürgermeister Horst Harbrecht (damals CDU) auf das Vorkaufsrecht für die Straße verzichtet hatte. Seitdem ist Aufruhr im Strandweg. Denn Meyer verlangt – auch gerichtlich – von den Anwohnern Maut dafür, dass sie die Straße befahren oder begehen dürfen (OZ berichtete). Zuletzt wollte er die Zufahrt ganz sperren.

Der Professor aus München wollte Anwohnerin Katrin Papenhagen einen Container vor die Tür in die Zufahrt zu ihrem Grundstück stellen. Quelle: Ove Arscholl

Ein Container sollte vor die Haustür der Anwohnerin Katrin Papenhagen gestellt werden. Streits, Schreiereien und Schubsereien am Gartenzaun würden zum Alltag gehören, sagen Anwohner. Eine Journalistin aus Berlin sei von Meyer mit einer Schubkarre angefahren worden, berichtet sie. Die Aussage eines Nachbarn, dass Meyer sie mit dem Auto angefahren hätte, sei ein Irrtum, so die Frau. Doch was ist überhaupt noch richtig und falsch im Strandweg? Eine Spurensuche.

NVA-Hauptmann in E-Mail zum Oberstleutnant befördert

Nachdem die OZ am 9. März berichtete, reagierte der Professor mit wütenden Mails gegen Anwohner und Mitglieder des Gemeinderats. Unverhohlen wirft er Vorwürfe über Stasi-Mitgliedschaft und Korruption in den Raum. In den Mails, die der OZ vorliegen, heißt es an den Bürgermeister: „Ist Ihnen bekannt, dass Herr Burkhard May, Ihr 1. Stellvertreter, wie mir heute zugetragen wurde, Oberstleutnant bei der Abteilung M der Stasi in Rostock war?“. May war kein Inoffizieller Mitarbeiter, sondern als Hauptmann bei der Militärischen Abwehr der NVA tätig und hat daraus auch kein Geheimnis gemacht. Meyer hat ihn nur um einen Dienstgrad befördert.

Außerdem fragt Meyer: „Ist es richtig, dass der Gemeindevertreter Ulf Grimnitz Ehemann der damaligen Bürgermeisterin Grimnitz ist, deren Namen ich auf dem ein oder anderen Aktenblatt in der Streitsache „Strandweg Elmenhorst“ gesehen habe? Gibt es bereits Planungsvorschläge für die ca. 10 Hektar Land des Herrn Grimnitz im Umgriff der geplanten Umgehungsstraße in Bezug auf eine Baulandentwicklung?“ Ulf Grimnitz ist der Sohn der verstorbenen früheren Bürgermeisterin. Der Professor bringt hier in Zusammenhang mit der geplanten Umgehung einiges zeitlich durcheinander. Aber ist an den Vorwürfen was dran?

Bürgermeister Barten will Anwohner nun schützen

Die Gemeinde wird sich mit diesen Themen beschäftigen müssen. Bartens Vorstoß scheint ein Anfang im Sinne der Anwohner, die sich im Stich gelassen fühlen. Barten schreibt: „In den vergangenen Tagen und Wochen wurde mehrfach versucht, einen Seecontainer auf die Zufahrt im Strandweg 9–22 zu stellen. Durch umsichtiges Handeln der Bewohner ist dies nicht gelungen. Durch die Aufstellung des Containers wäre eine Zufahrt auch für Rettungskräfte nicht mehr möglich. Auf Grund dieser Ereignisse sehe ich eine Dringlichkeitssitzung für gegeben, um die Einwohner des Strandweges zu schützen.“

Warum war Harbrecht als CDU-Bürgermeister nie CDU-Mitglied?

Auch die Rolle von Harbrecht gilt es noch einmal zu überprüfen, um das Dorf zu befrieden. Im Ort nimmt man ihm den Blackout von 2011 nicht ab. Nachvollziehbare Gründe, auf das Vorkaufsrecht für eine Zufahrtsstraße zu verzichten, gibt es nicht. Er sagte, da habe er wohl „Scheiße gebaut“. Heute möchte er nichts mehr dazu sagen, ist abgetaucht, obwohl er noch im Gemeinderat sitzt.

Welche Rolle spielt der frühere Bürgermeister von Elmenhorst, Horst Harbrecht (damals noch CDU), im Nachbarschaftszoff im Strandweg? Quelle: Jens Barkhorn

Interessant: Harbrecht ist als CDU-Kandidat bei den Kommunalwahlen angetreten, war jedoch nie Mitglied der CDU. Das bestätigt der Landesverband. Bei den letzten Wahlen trat er parteilos an. Wie es zu diesem Sinneswandel kam, dazu halten sich Harbrecht und Union bedeckt.

In Markt Schwaben Brücke eines Wegs über die Sempt abgerissen

Meyer indes ist an deutschen Gerichten kein Unbekannter. In München haben Süddeutsche Zeitung und tz über Jahre einen Streit in der oberbayerischen Gemeinde Markt Schwaben begleitet. Dort hatte Meyer das Grundstück der Alten Sägmühle erworben, durfte aber einen Wanderweg, der über das Grundstück läuft, baulich nicht verändern, um ihn für die Öffentlichkeit zugänglich zu belassen. Hat er auch nicht. Aber eine Brücke über die Sempt, einem Fluss, der durch den Ort fließt, ließ er abreißen. Damit ist der Wanderweg unbrauchbar – seit Jahren treffen sich Meyer, Gemeinde, Anwohner, Spaziergänger, die angezeigt wurden, vor Gericht. Das alles erinnert schon sehr an die Vorfälle in Elmenhorst.

Auch Tätigkeit an der Uni Rostock mit juristischem Nachspiel

Auch Meyers Zeit an der Universitätsmedizin Rostock verlief nicht ohne juristisches Nachspiel. Von 2011 bis 2013 war er am Institut für Medizinische Genetik beschäftigt. Hier soll er eine Gastprofessur angestrebt, aber nie erhalten haben. Laut OZ-Recherchen, weil es Anzeigen von Mitarbeitern und Studenten wegen Mobbings gegeben habe und der Personalrat vor Gericht zog. Die Scheidung sei schmutzig gewesen, heißt es. Seine akademischen Grade benutzt Meyer weiter.

Weil er mit der Mailadresse pm@uni.de agiert, die an keiner Universität in Deutschland existiert, und Informationen zu seiner Habilitation verweigert, hat die Nürnberger Plattform VroniPlag, die auch Akademische Grade überprüft, Ermittlungen aufgenommen. Der Betreiber Martin Heidingsfelder hat jetzt Strafanzeige am Gerichtsstandort München vorbereitet. Auch der OZ gegenüber verbittet sich der Professor Nachfragen zu seiner Profession oder seinen Titeln.

ARD-Team von Panorama recherchiert nach OZ-Bericht

Wie geht es weiter in Elmenhorst? Unklar. Der Rostocker Staatsanwaltschaft liegen mehrere Anzeigen vor. Das Landgericht hat sich vertagt. Außerdem recherchiert jetzt auch ein ARD-Team von Panorama im Ostseeörtchen.

Von Michael Meyer