Grevesmühlen

Der Hahn kräht zu laut. Das meint jedenfalls die Nachbarin. Sie will die Geräusche nicht hinnehmen, auch wenn sie in einem Dorf in Nordwestmecklenburg wohnt, wo das Hähnekrähen üblich ist. Sie meint: Der Störenfried gehört abgeschafft. Ihr Fall landet bei Schiedsmann Ulrich Lange. Der 76-Jährige leitet eine von 118 Schiedsstellen in Mecklenburg-Vorpommern. Das gemeinsame Ziel der 231 Schiedsfrauen und -männer: „Reden, schlichten, versöhnen.“

Dass das nicht immer gelingt, zeigt der Fall mit dem krähenden Hahn. Ulrich Lange und die beiden Schiedsfrauen Andrea Kidschun und Sylke Wieschendorf nahmen sich der Sache an, sprachen mit der Frau und dem Nachbarn, besichtigten den Stall und kamen am Ende zu dem Schluss: Vom Hähnekrähen geht hier keine unzumutbare Belästigung aus. Damit war der Fall für die Schiedspersonen erledigt. Diesmal konnten sie keine Lösung finden, mit der beide Seiten einverstanden sind.

„In den meisten Fällen können wir die Sache lösen“

Häufig haben die Schiedsfrauen und -männer jedoch Erfolg. Ulrich Lange sagt: „In den meisten Fällen können wir die Sache lösen – aber nicht, wenn einer von vornherein nicht dazu bereit ist.“

Das kommt nach den Erfahrungen von Bärbel Schade immer wieder vor. Die Rostockerin arbeitet seit über 25 Jahren als Schiedsfrau. Die 68-Jährige ist Mitglied im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS). Nach ihrer Auskunft sind über 50 Prozent der Schlichtungsverfahren in Mecklenburg erfolgreich.

Schritt eins vor der Verhandlung: Jemand wendet sich an die Schiedsstelle, die für seinen Wohnort zuständig ist. Dort beantragt er ein Schlichtungsverfahren. Das geht nur schriftlich oder zur Niederschrift bei einer Schiedsperson, nicht aber einfach so am Telefon. Dann muss der Antragsteller einen Vorschuss zahlen. „Wir nehmen mindestens 50 Euro“, erläutert Bärbel Schade. Wartezeit zwischen dem Antrag und dem Termin vor der Schlichtungsstelle: rund zwei bis drei Wochen. Bei Bedarf verhandeln Schiedspersonen nach Feierabend und am Wochenende.

Anne Baetke (44) arbeitet in Grevesmühlen als Schiedsfrau. Sie übernahm das Ehrenamt vor zwei Jahren. Quelle: Jürgen Lenz

Besonders oft haben sie mit Nachbarschaftsstreitigkeiten zu tun. Auf dem Land drehen sich die Zwistigkeiten häufig um so etwas wie Äste, die über die Grundstücksgrenze ragen oder eine drei Meter hohe Hecke, die einen Teil des Nachbargrundstücks verschattet. In den Städten sind dagegen Lärmbelästigungen durch den Nachbarn ein häufiger Anlass, sich zu streiten.

„Die Bürger sind oft sehr zerstritten“

„Die Bürger sind oft sehr zerstritten“, bedauert Bärbel Schade. Nach den Erfahrungen von Schiedspersonen in Grevesmühlen, Rostock, Bad Doberan, Wismar und Klütz verbergen sich hinter dem aktuellen Anlass häufig Kränkungen und zerrüttete Nachbarschaftsverhältnisse, deren eigentliche Ursachen viele Jahre zurückliegen. Bärbel Schade hatte einen Streit, der mit der Stasi-Vergangenheit begann. Manche Zwistigkeiten werden sogar über Generationen weitergegeben.

Manchmal geht es auch um vermögensrechtliche Streitereien, Beleidigungen, üble Nachrede, Hausfriedensbruch, leichte Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, mangelhaft ausgeführte Reparaturen oder Schadensersatzforderungen. Dann können die Schiedsfrauen und -männer versuchen zu schlichten. Bei einigen nachbarrechtlichen und strafrechtlichen Streitigkeiten ist das sogar vorgeschrieben. Wenn der Versuch scheitert, stellt die Schiedsstelle in Zivilsachen eine Erfolglosigkeitsbescheinigung aus, in Strafsachen eine Sühnebescheinigung. Die Schriftstücke können dann dem Amtsgericht vorgelegt werden. Dort sind die Wartezeiten allerdings deutlich länger und die Kosten viel höher. Für eine Verhandlung in einer Schiedsstelle sind meist nicht mehr als 100 Euro zu zahlen.

Schiedspersonen entlasten die Gerichte

Der stellvertretende Direktor des Amtsgerichts Wismar, Michael Bauer, nennt die Schiedsstellen „eine wichtige Institution, weil sie viele Streitigkeiten besser aufnehmen können als wir.“ Es sei gut, wenn sich jemand der Angelegenheit annimmt, der die Gegend kennt und mit den besonderen Befindlichkeiten vertraut ist. Schlichtungsverhandlungen können nach Michael Bauers Erfahrung häufiger zur Befriedung beitragen als das Urteil eines Gerichts. Der stellvertretende Amtsgerichtsleiter lobt: „Die Schiedspersonen entlasten die Strafjustiz.“

Sie dürfen aber nicht in jedem Fall schlichten. Nicht zuständig sind sie bei Streitfällen im Familienrecht und Arbeitsrecht und bei Problemen zwischen Bürgern und Institutionen des öffentlichen Dienstes wie Verwaltungen und Justiz.

Thomas Brüdgam (l.) und Reinhard Firzlaff engagieren sich in Bad Doberan als Schiedsmänner. Ihre Erfolgsquote beim Befrieden von Streitfällen: rund 70 Prozent. Quelle: Lennart Plottke

„Wir machen auch keine Ehescheidungsfälle“, erklärt Thomas Brüdgam. Er arbeitet seit 2017 als Schiedsmann in Bad Doberan. Nach Auskunft des 49-Jährigen liegt die Erfolgsquote in seinem Bezirk bei rund 70 Prozent. Es sei immer gut, eine Lösung zu finden, mit der beide Parteien gut leben können. Das macht Thomas Brüdgam Freude. Er sagt: „Wir bringen Menschen dazu, miteinander zu reden, statt übereinander.“ Der Berufssoldat erfuhr vor Jahren zufällig, dass die Schiedsstelle in Bad Doberan neu zu besetzen ist. Er bewarb sich. Die Stadtvertreter wählten ihn und Reinhard Firzlaff.

Schiedspersonen werden regelmäßig geschult

Für das Ehrenamt der Schiedsperson kommt nicht jeder infrage. Ausgeschlossen ist, wer wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder nach einer gerichtlichen Anordnung nicht mehr frei über sein Vermögen verfügen darf. Die Schiedsperson soll laut Gesetz im Zuständigkeitsbereich ihrer Stelle wohnen, Ansehen genießen und allen Beteiligten des Schlichtungsverfahrens vorurteilsfrei, sachlich und besonnen begegnen.

Thomas Brüdgam berichtet: „Wir werden regelmäßig geschult.“ Der Bad Doberaner und seine Kollegen unterliegen der Aufsicht und Qualitätskontrolle der Amtsgerichte, die auch für die Ernennung der Schiedspersonen zuständig sind.

Der Vergleich ist für alle Parteien verbindlich

Der einvernehmliche Vergleich ist der Idealfall. Über ihn fertigen die Schiedsfrauen und -männer ein Protokoll an. Alle Parteien müssen es unterschreiben. Der Vergleich ist verbindlich. Hält sich jemand trotzdem nicht daran, kann der Vergleich gerichtlich vollstreckt werden. Das kommt aber nach Auskunft der Schiedspersonen in Mecklenburg sehr selten vor.

Die Wismarerin Beate Baar hat Spaß am Engagement als Schiedsfrau. Im Juli 2017 übernahm sie die Stelle in der Hansestadt. Die 60-jährige Leiterin von Einrichtungen der Seniorenpflege sagt: „Ich denke, dass das Ehrenamt wichtig ist.“ Die Arbeit als Schiedsfrau sei interessant. Berufliche Fortbildungen über sinnvolle Kommunikation kommen Beate Baar zugute. Für sie ist es kein Problem, mit Streitfällen umzugehen.

So finden Sie eine Schiedsstelle Kontaktdaten der zuständigen Schiedsfrauen und -männer erfahren Interessenten bei den jeweiligen Stadt- und Amtsverwaltungen – beispielsweise bei der Hansestadt Rostock und dem Amt Klützer Winkel. Alle Adressen der Schiedsstellen finden sich im Internet unter bds-mecklenburg-vorpommern.de. Hilfesuchende kommen über eine Suchfunktion schnell an die Kontaktdaten.

Ulrich Lange aus dem Klützer Winkel ärgert, dass manche Menschen nicht mehr miteinander sprechen und sich ignorieren. Als langjähriger Schöffe am Landgericht bewegte ihn, wie einige Streitigkeiten sogar zu körperlichen Auseinandersetzungen führen. Das ließe sich oftmals verhindern. Dazu will Ulrich Lange beitragen.

Gesucht: Neue Schiedspersonen in Mecklenburg

Schiedspersonen werden immer wieder gesucht. „Wir sind auch froh, wenn jüngere Menschen es machen“, sagt Bärbel Schade. Durchschnittsalter der Schiedsfrauen und -männer in Mecklenburg: über 60.

Deutlich jünger ist Anne Baetke aus Grevesmühlen. Die 44-Jährige engagiert sich seit 2019 als Schiedsfrau. Sie ist für ihre Heimatstadt zuständig, nicht aber für Grevesmühlen-Land. Dort arbeitet Hans-Peter Voß seit elf Jahren als Schiedsmann.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anne Baetke bearbeitet im Jahr vier bis fünf Fälle. Gut sei, dass die Gerichte entlastet werden. Die Grevesmühlenerin bedauert allerdings: „Bisher waren bei den meisten Fällen die Fronten so verhärtet, dass die Beteiligten nicht zu einem Kompromiss zu bewegen waren.“

Nichtsdestotrotz findet Anne Babette die Arbeit einer Schiedsperson sehr sinnvoll. Bisher hat sie im Gegensatz zu vielen Kollegen keinen Stellvertreter, würden sich aber freuen, wenn sich jemand meldet. Möglich ist das bei der Grevesmühlener Stadtverwaltung. Dorthin kann sich auch wenden, wer mit der Schiedsfrau sprechen will. Die Verwaltung gibt dann Anne Baetkes Kontaktdaten weiter.

Von Jürgen Lenz