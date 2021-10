Reinbek/Rostock

Er war Geschichtenerzähler, Dinosaurier, Kettenraucher, The Last Man Standing! Helmut Reinke, Herausgeber der OSTSEE-ZEITUNG nach der Wende, ist am 21. Oktober 2021 im Alter von 93 Jahren in Reinbek gestorben.

Helmut Reinke wurde am 30. Mai 1928 in Essen geboren. Als Journalist arbeitete er für die Fränkische Landeszeitung, Neue Illustrierte, WAZ, die BILD-Zeitung. Als Chefredakteur für Hörzu, die Elternzeitschrift Es und Fernsehwoche. Nach der Wende zog es Reinke für den Springer-Verlag erst nach Ungarn und dann nach Rostock. Als Herausgeber der OZ brachte er das Blatt auf Kurs Freie Presse und verlieh dem Verlag Stabilität.

Helmut Reinke hatte klare Prinzipien: „Be first, but first be right!“

Reinke war ein harter Hund im Blattmachen, ein Schlitzohr im Recherchieren und ein liebevoller Geschichtenerzähler. Für ihn galt die Alte Schule mit Bonmots wie: „Be first, but first be right!“ Oder: „Jede gute Geschichte braucht sechs Augen.“ Und: „Hat einer Bauchgrummeln, stimmt was nicht an der Story!“ Und vor allem: „Du sollst nicht langweilen!“

Im Ruhestand schrieb er Bücher, übernahm die Volontärsausbildung der OZ und hinterließ Generationen von OZ-Redakteuren Rüstzeug und Andenken: „Ein Hauch von Davidoff!“ Reinke war Kettenraucher und wenn er im Hause war, hat man das an seinen Davidoff gerochen. Der Autor dieser Zeilen war einer seiner Volontäre und sprach mit ihm im April zur Veröffentlichung seines letzten Buchs „Wie Oma Höntrop mit dem Teufel telefonierte“. Er sagte: „Ich bin Alt-Raucher mit gelegentlichen Pausen.“ Du sollst nicht langweilen – ich hoffe, ich habe mich dran gehalten, Herr Reinke.

Von Michael Meyer