Er war fürsorglicher Familienvater, hinterfragender Lokaljournalist und leidenschaftlicher Historiker: Nach schwerer Krankheit ist Dr. Lutz Werner, langjähriger Redakteur der OSTSEE-ZEITUNG, im Alter von 65 Jahren gestorben. Seit 1992 hat der Kühlungsborner für die Lokalredaktion Bad Doberan vor allem über Menschen und Entwicklungen in Kühlungsborn, Rerik und Umgebung berichtet, war seit 2013 auch stellvertretender Leiter der Lokalredaktion.

Lutz Werner konnte nichts aus der Ruhe bringen. Er war fest und stark, nichts konnte ihn erschüttern. Selbst als die schlimme Diagnose vom Arzt kam, kämpfte er dagegen an, wollte gesund werden, auf Reisen in die Welt gehen, seine drei Kinder und zwei Enkelkinder besuchen, seinen Ruhestand, der dieses Jahr begann, genießen. Lutz Werner war ein geselliger Mensch, erzählte oft in der Redaktion von seiner Familie und Erlebnissen mit der Nachbarschaft im Fulgengrund in Kühlungsborn. Es gab keinen Montag, an dem nicht der vergangene Bundesliga-Spieltag ausgewertet wurde.

„ Lutz liebte die Geselligkeit und gutes Essen“, erinnert sich Renate Peter, die über 25 Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat. Kennengelernt habe sie ihn als Kühlungsborner Leser der OZ, der sich wegen Mieterproblemen an die Zeitung wandte: „Ich habe ihn damals in seiner alten Wohnung besucht. Wir saßen bei Kaffee in seiner Küche.“

Lutz Werner hat sich mit Kühlungsborn verbunden gefühlt

Später wurde er dann selbst Redakteur. Häufiger Interviewpartner war Rainer Karl, 16 Jahre lang Bürgermeister von Kühlungsborn. Er sei ein angenehmer, intelligenter Partner gewesen, mit dem man nicht nur über Fachliches diskutieren, sondern über Gott und die Welt reden konnte, sagt Rainer Karl. „Er war ein Zeitungsjournalist, den man sich wünscht, der konstruktiv nachgefragt hat. Er war auch kritisch. Mir hat nicht immer alles gepasst, was er gesagt hat, aber es war das Richtige.“ Lutz Werner habe sich stets mit dem Ort verbunden gefühlt, das habe man gespürt. Bei den Pressegesprächen habe er auch Impulse gegeben: „Er hat mir auch geholfen. Er war ein konstruktiver Mensch.“

Konstruktiv und interessiert. Vor allem an Geschichte. Seine Dissertation an der Universität Rostock schrieb er über „Politik und Agrarpolitik im Lebenswerk von Johann Heinrich von Thünen, Studien zu seinem agrarpolitischen Wirken in Mecklenburg“. In der OSTSEE-ZEITUNG erschien die Serie „1000 Jahre Mecklenburg“, mit der er die Geschichte für die Leser nachhaltig nutzbar gemacht hat.

Am Sonntag wäre Lutz Werner 66 Jahre alt geworden. „Lange Rede, kurzer Sinn“ – damit beendete er oft Ausführungen. In diesem Sinne, was wir mit diesem Nachruf sagen wollen: Wir werden dich vermissen.

Von Anja Levien