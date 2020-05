Mehrere Anwohner der Bützower Straße in Kröpelin haben sich an Bürgermeister Thomas Gutteck gemeldet. Grund: Vor allem nachts würden Lkw zu schnell durch die Baustelle fahren und Lärm verursachen. Bei der Stadtvertreterversammlung machte ein Anwohner seinem Unmut Luft.

Baustelle in der Bützower Straße in Kröpelin. Anwohner hatten sich wegen des Verkehrslärms in der Nacht beim Bürgermeister gemeldet. Seit Donnerstag fahren die Autos an der Baustelle vorbei. Quelle: Anja Levien