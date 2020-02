Nachwuchs-Boom bei Bargeshäger Wehr

Bargeshagen

33 Kinder und Jugendliche sind aktuell bei der Freiwilligen Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen aktiv. „Das ist ein richtig guter Wert“, freut sich Wehrführer Torsten Reske. „Die Zahlen schießen förmlich nach oben – das macht viel Spaß gerade.“ Vor einem Jahr zählte die Wehr noch 26 Nachwuchs-Löscher. Ein Grund für den sprunghaften Anstieg: „Bis vor zwei Jahren durften wir Kinder erst ab einem Alter von zehn Jahren aufnehmen“, erklärt Reske. „Mittlerweile gibt es auch Kinderwehren ab einem Alter von sechs Jahren – das hat Wirkung gezeigt.“

„Mit zehn Jahren sind die Mädchen doch längst beim Reiten, die Jungs spielen Fußball – wir sind bislang viel zu spät an den Nachwuchs herangegangen.“ Torsten Reske, Wehrführer Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen Quelle: Feuerwehr

Eine Entwicklung, die er nur begrüßen könne, so Reske: „Mit zehn Jahren sind die Mädchen doch längst beim Reiten, die Jungs spielen Fußball – wir sind bislang viel zu spät an den Nachwuchs herangegangen.“ Mehr Kinder bedeute aber auch einen größeren Personal- und Logistik-Einsatz, macht Bargeshagens Wehrleiter deutlich: „Damit gibt es hier aber keine Probleme – wir sind in der glücklichen Lage, richtig gute Leute in unseren Reihen zu haben.“

Ein Engagement, das sich lohne: „Denn nur durch eine starke Jugendwehr ist später die Einsatzabteilung gesichert“, stellt der 51-Jährige klar. „Wir haben mit einem Altersschnitt von Anfang 30 ohnehin ein sehr junges Team.“

40 Mitglieder in der Einsatzabteilung

40 Mitglieder sind derzeit in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen aktiv, elf davon sind Frauen. Dazu kommen 16 Mitglieder in der Ehrenabteilung sowie 25 externe Fördermitglieder. Im vergangenen Jahr mussten die Kameraden 19 Mal zu Einsätzen ausrücken. „Allein neun davon waren Brandeinsätze“, sagt Torsten Reske. „Das ist verhältnismäßig viel.“

Dabei wurden die Bargeshäger auch zur nachbarschaftlichen Unterstützung nach Elmenhorst, Groß Schwaß und Lambrechtshagen gerufen. „In vielen Orten sieht es mit Blick auf die Tagesbereitschaft eher knapp aus“, so Reske. „Deshalb helfen wir uns gegenseitig.“ Ein Aspekt, der in seiner Gemeinde keine große Rolle spiele, betont der Wehrleiter: „Denn bei uns sind alle Mitarbeiter des Bauhofes auch Mitglieder in der Feuerwehr, dazu kommen die 450-Euro-Jobber – wir sind hier gut aufgestellt.“

Gutes Zusammenspiel mit der Gemeinde

Entscheidend sei in diesem Zusammenhang auch das gute Zusammenspiel mit der Kommune, macht Torsten Reske deutlich: „Schön, dass sie ihre Pflichtaufgabe annimmt und pflegt.“ So würden aktuell etwa zwei Löschwasserteiche im Ortsteil Admannshagen entschlammt – denn ist zu viel Schlamm im Teich, kann im schlechtesten Fall kein Löschwasser mehr bereitgestellt werden.

Bei einer Überprüfung der Teiche hatte die Wehr zuletzt festgestellt, dass die Gemeinde hier sehr gut abgedeckt ist. „Dazu haben wir jetzt mit dem Zweckverband Kühlung einen Vertrag geschlossen, wonach wir bei Bedarf auch das Trinkwasser nutzen können“, sagt Reske. „Die Zusammenarbeit mit dem ZVK hat sich insgesamt deutlich verbessert.“ Ähnliches könne er auch über das Amt Bad Doberan-Land sagen: „Da ist im Ordnungsamt mit der neuen Leiterin offenbar Bewegung hereingekommen – unter anderem gibt es hier seit Jahresbeginn eine eigene Stelle, die extra für die Belange der Feuerwehren da ist.“

Neues Löschgruppenfahrzeug kommt Ende 2020

Ohnehin soll die Bargeshäger Wehr ab Ende dieses Jahres mit Blick auf externes Löschwasser unabhängiger werden. Dann soll das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 das mehr als 20 Jahre alte Einsatzfahrzeug ersetzen und statt wie bisher 600 Liter künftig 2000 Liter Wasser mit sich führen können. So kann der Erstangriff direkt erfolgen – die Wasserversorgung muss nicht erst über Hydranten oder Löschwasserteiche aufgebaut werden.

Soll für die Bargeshäger Wehr Ende ab des Jahres bei Einsätzen bereitstehen: das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20. Quelle: OZ-Archiv

„Das Fahrgestell für das Fahrzeug ist bereits gebaut und bezahlt“, so Reske. „Ab April soll es an die Aufbauten gehen – wir hoffen, das LF 20 zu Weihnachten in Empfang nehmen zu können.“ Satte 425 000 Euro wird das neue Einsatzfahrzeug kosten – gefördert von Land und Landkreis. Und auch hier könne sich die Wehr auf die Unterstützung der Gemeinde verlassen, erklärt Torsten Reske, der sich auch als Gemeindevertreter für seinen Ort engagiert: „Wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir durch unser Gewerbegebiet auf einige Haushaltsmittel zurückgreifen können.“

Im September feiert Wehr einige Jubiläen

Im Gegenzug sorge auch die Feuerwehr für ein lebendiges Gemeindeleben, betont Reske: „Ob Neujahrs- und Osterfeuer, Lampionumzug, Erbseneintopf-Essen am 1. Mai oder Eisbein-Essen am 3. Oktober – wir machen schon ordentlich was los.“ Eine besondere Veranstaltung ist im September geplant: „Da feiern wir das 25-jährige Bestehen unserer Jugendwehr, dazu wird auch nochmal offiziell unsere Kinderwehr gegründet, und wir organisieren zum fünften Mal unseren Flutlicht-Pokal – das wird eine große Sause.“ Positiv: „Es gibt bereits von einigen Vereinen und Betrieben Signale, dass sie uns finanziell unterstützen“, freut sich Reske. „Mit dabei ist unter anderem auch der Abfall-Entsorger EMV.“

Seit neun Jahren führt Torsten Reske jetzt die Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen an. „Im Moment gibt es nicht viel zu meckern“, gibt der 51-Jährige zu. „Klar ist aber auch: Ohne mein engagiertes Team würde hier gar nichts gehen.“

Von Lennart Plottke