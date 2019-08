Hohen Sprenz

Der 220 Hektar große Hohen Sprenzer See bei Schwaan war jetzt bei einem Drei-Tage-Camp fest in Händen von mehr als 40 Anglermädchen und -jungen. Sie kamen mit Eltern und befreundeten Helfern aus Bad Doberan und Umgebung, Rostock und Bützow zum großen Fangabenteuer mit Fischermeister Werner Loch. Mit dabei auch Gäste aus Stralsund und dem Brandenburger Land. „Für den Anglernachwuchs ein naturverbundenes Erlebnis weit über den sonst üblichen Gang mit Rute und Köder zum Fischwasser hinaus“, bewertete Lagerleiterin Silke Bauer das Treffen.

„Seeleute“ entern die Boote und sind bereit zur Ausfahrt. Quelle: Dietrich Grunzig

Sie ist im Präsidium des Landesanglerverbandes (LAV) für Jugendarbeit zuständig und erhält aktive Hilfe durch einen zehnköpfigen Jugendausschuss. Zudem wurde das diesjährige Zeltlager vom Angelverein der Stadt Bützow tatkräftig mitgestaltet. Der Fischereihof unter alten Bäumen glich mit Zelten für Sanitär, Übernachtungen und einer großen Leinwandkombüse einem maritimen Feldlager. Angelruten in Händen erstürmten froh gestimmte Gruppen den weit in den See ragenden Steg. Dabei Anke Hinzmann aus Rostock mit ihren Schützlingen Jakob und Moritz. Im Handumdrehen köderten sie einen Barsch. „Zwar klein, aber schön“, freuten sich die drei, die übers Internet hierher gefunden hatten.

Fänge in 50 Meter langen Stellnetzen

Indessen enterte eine andere Truppe mit ihren Schwimmwesten die Kähne am Hafenufer. Gastgeber Loch schlug Befestigungsleinen von zwei der kleinen Ruderschiffe mit fröhlichen kleinen Seeleuten an Bord um die Haltepricken seines motorisierten Fischerkahns. Dann ging es mit schäumenden Bugwellen geradewegs zu farbigen Bojen, die in einer schilfbestandenen Bucht mehr als 50 Meter lange Stellnetze markieren. Drei weitere Boote mit wissbegierigen Petrijüngern rauschten heran.

Fischer Werner Loch zieht einen dicken Brocken ins Boot. Quelle: Dietrich Grunzig

Und sie alle waren fasziniert vom Meister, der mit festen Griffen weitmaschige Nylonnetze aus der Tiefe holte. Ein erster Karpfen kam an die Oberfläche und schlug schwanzschlagend spritzende Fontänen hoch über die Bordwand. Ruhe gab dieser bullige Flossenbursche erst im Wasser durchfluteten Fischkasten des Kahns. Weitere Exemplare seiner Größe folgten – bis zu einem Dutzend an der Zahl. „Für mich ein guter Fang“, meinte Loch. „Jeder so um die 26 Pfund.“

Den kleinen Zuschauern zugewandt ulkte er: „Wenn ihr immer viel Sport macht und auch Angeln übt, klappt’s auch mal mit so einem großen Fisch an der Angel.“ Der neunjährige Jakob aus Bentwisch blickte aus seiner Schwimmweste zum Meister auf und freute sich ganz offenkundig, dabei zu sein. Er war mit seinem Vater Andreas Claus zum Camp angereist. Furchtlos griff er nach dem Rücken eines der Exemplare und streichelte die schlüpfrige Haut. „Ich habe nämlich auch schon mal einen großen Karpfen gefangen“, erzählte er stolz. „Aber das war ein Gemeinschaftswerk – Mama hat den Fisch gehakt, ich an der Angel gedrillt und Papa mit dem Kescher an Land geholt.“

Angelcamps des Verbandes immer beliebter

Mit großen Augen bestaunten indessen die zehnjährige Nina aus dem Leuchtturmort Bastorf, ihre zwölfjährige Freundin Mia und die gleichaltrige Anni aus Rerik immer wieder die kräftigen Fische, die sie so zum ersten Mal sahen. Lebhaft berichteten die Mädchen, dass sie zu den Angelcamps des Landesanglerverband (LAV) immer wieder gern fahren – auch, weil der Teich in ihrer Wohnortnähe leider zugewachsen sei.

Lea (v.l.), Nina, Fiona, Mia und Anni gefällt das Angelcamp. Dahinter Leiterin Silke Bauer (l.) mit ihren Helfern Sven und Katja Oesterreich aus Bützow. Quelle: Dietrich Grunzig

Zum ersten Mal in Hohen Sprenz mit dabei waren Lea und ihr siebenjähriger Bruder Malte aus Blengow bei Kühlungsborn. Begeistert hofften sie, dass ihre Eltern auch die Teilnahme an einem nächsten Camp erlauben werden. Das 15. Treffen dieser Art habe jedenfalls den Bedarf solcher Gemeinschaftsveranstaltungen unterstrichen, meinte LAV-Frau Silke Bauer. Erfreulich sei vor allem auch, dass immer viele fleißige und sachkundige Helfer mit dabei sind.

Von Dietrich Grunzig