Nachwuchsmusiker aus Grevesmühlen: „Ich möchte etwas ausdrücken“

Grevesmühlen

Im Studio seines Kumpels verbringt Fritz Bräunig viel Zeit. Nächtelang, manchmal sogar mehrere Tage infolge. Mikros, Boxen, Technik: hier hat er alles, was er braucht, um sein Hobby auszuleben - die Rap-Musik. Das Musikgenre löst in den Köpfen vieler Menschen bestimmte Gedanken aus: prollig, laut, von Gangstern gemacht. Doch Freezy36, wie er sich als Musiker nennt, holt diese Musik mit seiner Art und seinen Texten aus dieser Nische hervor – das beweist auch seine neue EP „Noema“.

Der 22-Jährige erfüllt die typischen Klischees eines Rappers nicht: seine Text gehen weit über Euroscheine, Markenklamotten, teure Sportwagen und einem Gangster-Image hinaus. „Unter der Musik verstehe ich, dass man seine Gedanken sowie Gefühle ausdrückt und sich beschreibt“, sagt er. Und dass das mehr als nur leere Worte sind, beweist er jetzt erneut.

Musiker widmet seiner Mutter einen Song

Sechs Songs, die Texte hat er alle selbst geschrieben - einen widmete der Naschendorfer (nahe Grevesmühlen) sogar seiner Mutter. „Ich erinner’ mich zurück an den schlimmsten Tag unseres Lebens, noch heute sehe ich dich auf der Couch weinen, ich versprech’ dir, wir werden niemals wieder verlieren, ich sehe dich einfach nicht gern leiden“, rapt er in seinem Lied „Mama“.

Wie auch diese beschreiben viele seiner Textzeilen die emotionale Vergangenheit des Musikers. 2016 verstarb sein Vater – und wie er sagt „bester Freund“ – bei einem Fahrradunfall. Dem beliebten Ex-Landrat Erhard Bräunig widmete er vor Jahren bereits das Lied „Monolog an Papa“. Nun sollte auch seine Mutter eines bekommen: „An diesem Track habe ich besonders lang gesessen, weil es einfach etwas besonderes sein sollte. Für mich ist sie die beste Mutter, die ich hätte haben können“, so Fritz Bräunig.

Emotionale und persönliche Songtexte

Was er in seinen Texten verpackt ist also emotional und persönlich. Und obwohl er ein sehr offener Typ ist und offen über seine Geschichte spricht, kann er sich auf diese Weise am besten ausdrücken. Wenn er vor dem Textblock sitzt, versucht er sein eigenes Selbst aufs Papier zu bringen: „Am Ende bin ich es, der sich selbst am besten versteht“. Dabei ginge es ihm vor allem darum seine Vergangenheit ins jetzt zu projizieren. Als würde er zurückschauen und beobachten, wie er zu dem Mann, der er heut ist, geworden ist.

Die Musik beschreibt er als sein Ventil. Und doch es geht darüber hinaus: „Ich schreibe einen Song nicht, um einfach nur Musik zu machen. Ich möchte etwas ausdrücken“, so der Künstler. Im Idealfall würde ein Song nicht nur gut klingen und melodisch sein. Nein, der Hörer soll sich mit den Texten von ihm identifizieren können und die Emotionen fühlen können. „Das ist das schwierige am Musik machen“, sagt er.

An seinem Album hat der Lehramts-Student ein Jahr lang gearbeitet. Gerade wenn es um die Musik geht, ist Fritz Bräunig zielstrebig. Er weiß ganz genau was er möchte. Seine Visionen ließen sich jedoch nicht allein umsetzen. Hilfe bekam er von seinem Freund Tom Lawrenz. Der ist selbst Musiker und unter dem Namen „Vendigo“ bekannt. „Wir haben uns über die sozialen Medien kennengelernt und sofort verstanden. Gemeinsam haben sie die Nächte durchgearbeitet. Musik, Essen, Sport, Schlafen, Musik: dieser Rhythmus konnte sich tagelang ziehen.

„Dank ihm konnte ich meine Musik auf einem viel höheren Level produzieren“, sagt er. Dabei sei es vor allem darum gegangen, die Beats, also die Grundlage des Songs, zu bauen: „Das hat er einfach drauf“, lobt er seinen Freund.

Seit Freitag sind alle Songs auf den Plattformen Youtube und Spotify abrufbar. Auch wenn Fritz Bräunig als Freezy36 nicht jedem etwas sagen mag, dass der Grevesmühlener Musik macht, blieb in seiner Heimatstadt nicht lang geheim: „Auf Veranstaltungen wurde ich schon öfter angesprochen. Es ist cool, wenn man durch den Park läuft und Jugendliche dort deine Musik hören“, verrät er.

Seinen Lebensunterhalt mit der Musik bestreiten, dass hat der Student nicht geplant. Wie sein Vater und seine Oma auch, möchte er Lehrer werden. Dafür studiert er seit mehr als drei Jahren Sport und Biologie auf Lehramt an der Universität Rostock. Und wie bei der Musik auch, hat er klare Vorstellungen davon, was er möchte: „Die Arbeit mit Kindern kann sehr herzlich sein. Mein Ziel wäre es als Lehrer den schmalen Grad zwischen der Autoritätsperson und dem besten Freund zu finden“, sagt er.

Ob er in seine Heimat zurückkehren wird, weiß er noch nicht. In jedem Fall möchte er an der Ostsee bleiben. Er selbst beschreibt sich als heimatverbundenen Menschen. Auch während seines Studiums kommt er an den Wochenenden öfter nach Hause: „Ein Großteil meiner Freunde lebt hier und mag das liebliche Leben auf dem Dorf“, verrät er. Das werde auch so bleiben.

Von Lena-Marie Walter