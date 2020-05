Nächste Runde im Parkentiner Knöllchen-Zoff

Parkentin

Der Knöllchen-Ärger im Parkentiner Stegekampring war auch auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung ein heißes Thema. Einige Anwohner machten ihrem Unmut über die aus ihrer Sicht unverhältnismäßig häufigen Kontrollen öffentlich Luft. Das Ordnungsamt im Amt Bad Doberan-Land sei bis zu fünfmal pro Woche vor Ort und verteile jede Menge Strafzettel an Falschparker. Tenor: „Das wird ja nicht mal in Großstädten so gemacht.“

Nach Auffassung des Ordnungsamtes haben die Fahrzeughalter gegen die Straßenverkehrsordnung (Paragraf 12, Absatz 4) verstoßen. Demnach ist zum Parken „der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, (...)“. Die Autos standen jedoch entgegen der Fahrtrichtung in den Parkbuchten.

Anzeige

Mehr Kontrollen nach Verkehrsschau im Februar

„Es gab im Februar in der Gemeinde eine Verkehrsschau“, erklärte Bürgermeister Tobias Priem. „Dabei wurden der ruhende Verkehr und auch die Verkehrsschilder in Augenschein genommen.“ Im Ergebnis habe es für das Ordnungsamt unter anderem die Vorgabe gegeben, die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im Ort wieder stärker zu kontrollieren: „Und in der Folge gab es dann tatsächlich viele Verwarnungen.“

Weitere OZ+ Artikel

Einerseits könne er den Ärger der Betroffenen verstehen, so Priem: „Auf der anderen Seite machen die Mitarbeiter nur ihren Job.“ Seit Januar dieses Jahres seien dafür im Amt wieder zwei Personen zuständig: „Vermutlich kommt es auch deshalb jetzt wieder zu häufigeren Kontrollen.“

Gemeindevertretung falscher Ansprechpartner

Darüber hinaus sei beiderseitiges Parken in gleicher Richtung lediglich in einem verkehrsberuhigten Bereich oder in einer Einbahnstraße erlaubt, machte Priem deutlich: „Beides trifft auf den Stegekampring nicht zu.“

Und auch wenn sich die betroffenen Anwohner in gut 20 Minuten ihren Ärger von der Seele redeten: „Die Gemeindevertretung ist dafür eigentlich der falsche Ansprechpartner“, betonte Parkentins Bürgermeister. „Wir können dem Ordnungsamt keine Anweisungen geben.“

Sollte es dennoch weiteren Klärungsbedarf geben, empfehle er die nächste Sitzung des Amtsausschusses im September, sagte Priem und stellte klar: „Nach meiner Auffassung gibt es eine Straßenverkehrsordnung, die das Parken regelt – und wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden, wird eben eine Strafe verhängt.“

Lesen Sie auch:

Von Lennart Plottke