In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ist die Ausgangsbeschränkung für elf Regionen im Landkreis Rostock in Kraft getreten. Unter anderem dürfen in Bad Doberan, Kröpelin, Nienhagen, Rerik oder Neubukow die Menschen zwischen 21 und 6 Uhr ohne triftigen Grund nicht mehr auf die Straße. So sah es in Bad Doberan aus.