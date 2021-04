Bad Doberan

Es ist das erste Wochenende, an dem die nächtliche Ausgangssperre in elf Regionen im Landkreis Rostock gilt. Weil die Infektionen mit dem Coronavirus vor allem im privaten Bereich passiert, erhofft sich der Kreis mit der Ausgangsbeschränkung einen Rückgang der Infektionszahlen. Was bei einer Rundfahrt in der Nacht zu Sonntag auffällt: Es sind vor allem Hundebesitzer und Jugendliche unterwegs.

Es ist zwei Minuten vor 21 Uhr am Sonnabendabend. Nieselregen setzt ein. Das stört in Heiligendamm niemanden, denn Strand und Promenade sind leer. Die Wellen rauschen an den Strand, am Horizont ein schmaler rosafarbener Streifen, der an den Sonnenuntergang erinnert. Die digitale Tafel auf der Promenade zeigt acht Grad Celsius Lufttemperatur, Wassertemperatur fünf Grad. Es ist wie ausgestorben im ersten deutschen Seebad.

Weiter geht es nach Bad Doberan. An der Dammchaussee im neuen Wohngebiet sind viele Fenster beleuchtet. In der Stadt sind vereinzelt noch Menschen unterwegs – vor allem Jugendliche und Hundehalter. Ein junger Mann überquert den Markt, schaut auf sein Handy. Ein anderer steht am Zigarettenautomaten. Ein Ehepaar geht mit seinem Hund spazieren, unterhält sich. Ein junges Mädchen rennt im Dauerlauf zu ihrem Ziel, das Handy am Mund. Auf dem Alexandrinenplatz gespenstische Ruhe. Die Polizei fährt langsam vorbei, ein Paar biegt in den Alexandrinenhof ab.

Erstes Wochenende mit nächtlicher Ausgangssperre in elf Regionen des Landkreises Rostock, darunter Heiligendamm und Bad Doberan. Der Alexandrinenplatz in Bad Doberan. Quelle: Anja Levien

Die nächtliche Ausgangssperre gilt seit dem 14. April täglich von 21 bis 6 Uhr. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf auf die Straße. Wenn er zum Beispiel zur Arbeit muss oder jemand Hilfebedürftigen betreut oder wenn Tiere versorgt werden müssen.

Auf dem Weg von Bad Doberan nach Kröpelin blinken die Windräder bei Brusow – das Auffälligste auf der Fahrt in die Schusterstadt, wenn man davon absieht, dass die Straße so leer ist wie sonst nur um 2 Uhr nachts.

Polizei nimmt keine Verstöße auf

In Kröpelin treffen sich die Jugendlichen gerne auf dem Marktplatz. Am Sonnabendabend ist er gegen 21.30 Uhr verlassen. Dennoch sind sie im Stadtgebiet unterwegs. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, hätten sich Jugendliche getroffen, seien aber weggelaufen, als die Beamten vorfuhren. Nicht zum ersten Mal. Ansonsten habe es keine Auffälligkeiten oder Verstöße am ersten Wochenende der nächtlichen Ausgangssperre gegeben.

Weiter geht es nach Kühlungsborn. Die Kühlungsborner Chaussee und die Schlossstraße sind die Einfahrtsstraßen für viele Touristen von der Autobahnabfahrt Kröpelin nach Kühlungsborn. Doch in der Nacht zu Sonntag reist niemand an, kehrt kein Urlauber oder Einheimischer von einer Veranstaltung zurück. Touristen und Tagestouristen dürfen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Im harten Lockdown ist der Aufenthalt selbst für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper untersagt.

Corona-Regel: Ausnahme ist Kühlungsborn

Kühlungsborn ist seit Mittwoch ein weißer Fleck auf der Karte im Landkreis Rostock. Rings um das Ostseebad gilt die nächtliche Ausgangssperre. Kühlungsborn selbst ist nicht betroffen, weil die Sieben-Tages-Inzidenz von Infektionen auf 100 000 Einwohner noch im Rahmen bliebt. Anders als beispielsweise im Amtsbereich Neubukow-Salzhaff, wo sie am Sonntag, 11. April, bei 239,6 lag.

Die Zahlen im Landkreis Rostock schwanken seit Tagen leicht um regelmäßige Neuinfektionen von 50 Menschen pro Tag. Am Mittwoch waren es 58, am Freitag 54 und am Sonnabend 42.

Erstes Wochenende mit nächtlicher Ausgangssperre in elf Regionen des Landkreises Rostock, darunter Heiligendamm und Bad Doberan. In Kühlungsborn gilt die Ausgangsbeschränkung nicht. Die Stadt war dennoch genauso leer wie die betroffenen Orte. Im Bild der Baltic Platz. Quelle: Anja Levien

Doch auch wenn die Kühlungsborner raus könnten, am Sonnabend bleiben sie zu Hause. Die Straßen sind genauso verlassen wie in Bad Doberan und Kröpelin. Nur vereinzelt sind Menschen mit ihren Hunden unterwegs, Teenager auf ihren Fahrrädern. Die Ruhe liegt vielleicht daran, dass keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, auch wenn der Aufbau des Riesenrades auf dem Baltic Platz auf bessere Zeiten hoffen lässt. Die Leere auf Promenade und Ostseeallee lässt sich am Sonnabend zumindest auch mit dem eintretenden Regen um 22 Uhr begründen.

Von Anja Levien