Satow

Es gehe jetzt nicht um eine Beschlussfassung, sondern um eine Diskussion, hatte die Vorsitzende der hiesigen Gemeindevertretung, Angelika Schwarz, dem Tagesordnungspunkt der Satower Volksvertretersitzung vom 30. Januar vorausgeschickt, bei dem es um die Nahverkehrsplanung für die Region Rostock ging. Da dieses Thema „medial sehr offensiv begleitet“ werde, sei es in aller Munde. Auch die Sicht der Gemeinde Satow auf diese Dinge sei bereits in den Ausschüssen kundgetan und entsprechende Vorschläge unterbreitet worden, sagte Angelika Schwarz und fragte die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen, was es bei ihnen zur Erarbeitung des Plans für Busse und Bahnen gegeben hätte, das vielleicht zu dieser Diskussion passen würde.

In den Ferien fahren kaum Busse

Zunächst betonte jedoch Birgit Schwebs vom Satower Sozialausschuss, dass es die Mitglieder des Gremiums begrüßen würden, wenn sich so viele Einwohner der Gemeinde wie möglich an dieser Debatte beteiligen würden. Aus dem Ausschuss selbst sei der Vorschlag gekommen, die „verkehrliche Anbindung vor allem außerhalb der Schulzeiten“ zu verbessern: „In den Ferien fahren die Busse so gut wie gar nicht. Auch an den Wochenenden sollte man aus der Gemeinde heraus mal nach Rostock oder Bad Doberan kommen können.“

Zu den Anregungen aus dem Finanzausschuss sprach Michael Dau: „Durch die Zoneneinteilung innerhalb unserer Gemeinde – es gibt hier drei Zonen – wird ein Busticket schon sehr teuer.“ Auch auf fehlende Anbindungen an den Wochenenden wies der Gemeindevertreter hin: „Das betrifft auch Kinder, die dann in Bad Doberan Fußball spielen.“ Als problematisch sei im Ausschuss zudem der „Übergabepunkt“ zum anderen Landkreis in Pustohl angesehen worden: „Da ist ein Wendehammer und Schluss.“

Manchmal nutzen nur drei, vier Leute die Verbindung

Die Vorsitzende der Ortsteilvertretung in Hanstorf, Ariane Slobidnyk, verwies schließlich darauf, dass der Bus nach Rostock werktags zwar alle zwei Stunden fahre, aber er werde nur von maximal drei bis vier Leuten genutzt. Am Wochenende komme man jedoch ohne Auto nicht aus den Dörfern raus.

Auch in Heiligenhagen werde die Wochenendproblematik als prekär angesehen, verdeutlichte der Vorsitzende der Ortsteilvertretung, Bernd Mangelsdorf, und leitete dazu vier Bürgervorschläge zum Nahverkehrsplan weiter.

Jürgen Pietz aus dem Ortsteil Bölkow kündigte mehrere Vorschläge aus Hohen Luckow an, die per Fragebogen eingereicht würden. Die Chefin der Ortsteilvertretung Satow, Bettina de Oliveira-Arndt, ergänzte, dass Bushaltestellen in der Nähe der Tanke erforderlich seien: „Da hält der Bus schon außerplanmäßig, um Leute abzusetzen.“ Da mittlerweile viele Kinder und Jugendliche aus Satow auch in Rostock zu Schule gehen würden, gebe es immer noch „das Problem der freien Schülerbeförderung im Stadtgebiet Rostock“, für das sich die Gemeinde einsetzen sollte.

„Vielleicht hat Satow mal eine Straßenbahn?“

Wie der 2. Stellvertreter der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Kay-Uwe Mauck, erklärte, gehe es in dieser Diskussion ja auch darum, dass letztlich mehr Menschen den Nahverkehr nutzen, auch wegen des Umweltschutzes: „Deshalb sollte sich die Gemeinde auch dafür starkmachen, dass das Angebot vergrößert wird.“ Denn die Menschen könnten ja nur nutzen, was angeboten werde. Dazu ergänzte Volksvertreter Gerhard Wittenburg, dass in Satow Oberhagen, wo es vier Baugebiete gibt, auch eine Bushaltestelle hingehöre. In den ersten beiden Baugebieten seien die Bewohner mittlerweile 70, 80 Jahre alt und die Einkaufsmöglichkeiten oder die Sparkasse sind über einen Kilometer entfernt, wurde ergänzt.

Bernd Steinbach vom Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr verriet etwas augenzwinkernd, dass die Mitglieder in Sachen Nahverkehr „schon mal ein bisschen weitergeträumt hätten“: „Doberan will ja keine Straßenbahn – vielleicht hat Satow irgendwann mal eine.“

Weiter sagte er, dass es jetzt im Zeichen der CO2-Steuer, „die wir alle bezahlen“, darum gehen werde, wie all die Nahverkehrswünsche der Bürger finanziert werden können: „Es muss ja nun vielleicht auch Geld dafür da sein, dass zumindest ein Angebot kommt, mit dem die Leute wirklich CO2 einsparen können.“ Das müsse dann aber auch angenommen werden.

Bürgermeister Matthias Drese warb dafür, dass sich jedermann auf der Gemeinde-Homepage unter Ortsrecht/öffentliche Bekanntmachungen über das Thema informiere und vielleicht noch Vorschläge bis zum 14. Februar einsende.

Lesen Sie auch

Von Thomas Hoppe