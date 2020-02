Nahverkehr im Landkreis: Das wünschen sich die Bargeshäger

Bargeshagen

Verlängerte Fahrtzeiten, bessere Ortsteil-Anbindung, Bus-Shuttle zu den jeweiligen Haltestellen: Das sind einige der Vorschläge, die Einwohner in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen jetzt Bürgermeister Uwe Leonhardt an die Hand gegeben haben. Anlass ist der neue Nahverkehrsplan für die Region Rostock, den der Landkreis und die Hansestadt für die nächsten zehn Jahre gemeinsam erarbeiten lassen. Bis zum 28. Februar können daran die Städte und Gemeinden der Region mitwirken.

„Nach meiner Wahrnehmung ist Bargeshagen in unserer Gemeinde der eindeutig bevorzugte Ortsteil“, sagte Leonhardt auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „Mit Blick auf die Busverbindungen sind alle anderen Bereiche wie Admannshagen-Ausbau oder Steinbeck mehr oder weniger abgeschnitten.“

Deshalb plädiere er dafür, eine bereits vor Jahren aufgeworfene Idee wieder aufzugreifen, wonach die Linie 121 nicht nur Haltestellen an der Bundesstraße 105 bedient, sondern zumindest auf jeder zweiten Fahrt auch einige Querstraßen mit einbezieht, so Leonhardt: „Das ist leider nie umgesetzt worden.“

Shuttlebus zur Sammel-Haltestelle

Ein in diesem Zusammenhang interessanter Vorschlag: „Wir könnten auch die Möglichkeit prüfen, einen Gemeinde-Shuttle einzusetzen“, erklärte der Bürgermeister. „Einen Kleinbus, der zu den Rebus-Abfahrtszeiten die Leute von ihrem Wohnort abholt und an einer Sammelhaltestelle in Bargeshagen absetzt – diese Strecke ist nun mal am meisten frequentiert.“ Auf mehr individuelle Mobilität zielt auch der Gedanke, einen sogenannten Rufbus anzubieten: „Der würde dann bei Anruf einer entsprechenden Service-Nummer zum Einsatz kommen.“

Grundsätzlich wünsche er sich eine Verlängerung der Fahrtzeiten, sagte Hans-Peter Stuhr: „Und zwar nicht nur für die Linie 121, sondern auch für die 122 von und nach Admannshagen.“ Denn der letzte Bus dieser Linie komme etwa aus Lütten-Klein um 18.39 Uhr in Admannshagen an, so Stuhr: „Das ist allein schon deshalb für einen Teil der arbeitenden Bevölkerung nicht nutzbar – und ein Kino-Abend in Rostock ist somit auch nicht möglich.“ Ganz abgesehen davon, dass die 122 samstags und sonntags überhaupt nicht verkehre.

Fahrtzeiten bis 23 Uhr – auch am Wochenende

Aber auch die Linie 121 fahre Bargeshagen werktags zum letzten Mal um 22.16 Uhr an, bemängelte Stuhr: „Das ist immer noch zu früh – wir sollten uns dafür einsetzen, den Busverkehr zumindest bis 23 Uhr auszuweiten.“

Neben einem möglichen Park&Ride-Parkplatz am neuen Wohngebiet in Bargeshagen gebe es aus der Bevölkerung auch den Wunsch, die Busverbindung der Linie 122 über den Endhaltepunkt an der Schule in Rethwisch hinaus bis nach Börgerende zu verlängern, sagte Uwe Leonhardt: „Einigen Leuten ist der Weg bis an die Küste aktuell zu weit.“ Im Bauausschuss sei darüber hinaus die Möglichkeit diskutiert worden, Straßenbahnlinien aus Rostock in Gemeinden des Landkreises weiter zu verlegen.

So viel kostet der ÖPNV 12,1 Millionen Euro sind aktuell pro Jahr notwendig, um den Öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Rostock abzusichern. 8,3 Millionen Euro kommen vom Landkreis und 3,8 Millionen aus dem Finanzausgleich im Land. 145 Busse sind im Einsatz.

Generell kostenloses Schülerticket

Apropos Schule: „Ich schlage vor, dass die Schulkinder generell umsonst mit dem Bus fahren dürfen“, sagte Gemeindevertreter Andreas Wegner. „Zumindest im Einzugsbereich der Amtsschule.“ Bislang sei dies nur möglich, wenn die Kinder direkt von der Schule nach Hause fahren würden, erklärte Wegner: „Sobald sie aber einen Freund in Börgerende oder Nienhagen besuchen wollen, müssen sie zahlen – das ist keine gute Lösung.“

Ihm schwebe ein Schülerticket nach dem Vorbild der Hansestadt Rostock vor, so Wegner – hier sind seit August 2019 mehr als 18 000 Schüler per Gratisticket kostenlos im Nahverkehr unterwegs.

