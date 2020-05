Bad Doberan

Die Kostenexplosion beim Neubau der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft Bad Doberan in der Bussardstraße soll jetzt ein Wirtschaftsprüfer klären. Das haben die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am Mittwochabend entschieden. Wie Stadtvertretervorsteherin Katy Hoffmeister ( CDU) mitteilt, hätten sich die Gremiumsmitglieder zum Sachverhalt ausgetauscht.

Hintergrund: Im Mai war bekanntgeworden, dass die Kosten für den Neubau an der Bussardstraße um 2,5 Millionen Euro gestiegen sein sollen. Nach Bekanntgabe trat der Wig-Aufsichtsratvorsitzende Andreas Markgraf zurück, eine Sondersitzung der Stadtvertreter wurde angesetzt, nicht öffentlich sollte beraten werden.

Die Wig ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt. Der Aufsichtsrat überprüft die Geschäfte des Unternehmens. Bei „Sachverhalten von besonderem Interesse, sind die Stadtvertreter zu benachrichtigen“, begründet Katy Hoffmeister die Sitzung. „Wir haben den Beschluss gefasst, einen Wirtschaftsprüfer und einen Rechtsanwalt zu beauftragen, um den Sachverhalt aufzuarbeiten.“

Aufsichtsratmitglied verfasst Bericht

Zu den Mehrkosten sei es laut Aufsichtsratmitglied Franz Berndt unter anderem gekommen, weil die komplette Kostenberechnung für den Neubau nicht rechtzeitig vorlag. So seien in der Berechnung für den erweiterten Rohbau Gewerke wie Schlosser, Stahlbau und Fliesenleger nicht drin gewesen, erläutert Franz Berndt, der einen Bericht des Aufsichtsrates zum Sachverhalt verfasst hat. „Wir haben als Aufsichtsrat dem erweiterten Rohbau zugestimmt, ohne diese Positionen in den Blick zu nehmen. Den Blick hätten wir machen müssen“, sagt Berndt.

Ein weiterer Grund seien für ihn die 2016 bis 2020 kaum nachvollziehbare Steigerung der Baukosten und dass erst ein viergeschossiges Gebäude geplant war und sich dann für den sozialen Wohnungsbau entschieden wurde. Die Lösung für Franz Berndt: Einen bestimmten Teil des sozialen Wohnungsbau erhalten und ein Teil der Wohnungen frei vermieten.

Auf die Fragen, wer die Mehrkosten trage, ob dadurch andere Projekte der Wig verschoben werden müssen, ob der soziale Wohnungsbau in der Bussardstraße erhalten bleibe oder Mieten teurer würden, antwortete Wig-Geschäftsführer Arno Gutzmer nicht. „Es ist alles in Beratung und noch nicht verbindlich genug“, teilt er mit. Klar ist: Der Neubau wird beendet.

Von Anja Levien