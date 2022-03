Neubau Kita in Nienhagen: Amtsleiter legt Widerspruch ein

Nienhagen

Der Neubau einer Kita im Ostseebad Nienhagen beschäftigt die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Donnerstag. Gegen den Beschluss im Januar, den Neubau einer Kindertagesstätte auf der Grundlage des jetzigen und künftigen Bedarfs der Betreuungsplätze vorzubereiten, hat der Leiter des Amtes Bad Doberan-Land Michael Theis Anfang Februar Widerspruch eingelegt. „Die Amtsverwaltung ist nicht in der Lage, eine Prognose über die zukünftig zu betreuende Anzahl der Kinder abzugeben. Somit ist dieser Beschluss aus tatsächlichen Gründen nicht ausführbar“, begründet Michael Theis, der Ende Februar in den Ruhestand gegangen ist.

Der Landkreis Rostock legt fest, wie viele Kita-Plätze in der Region benötigt werden. „Der tatsächliche Bedarf an Kita-Plätzen in Bad Doberan und den Umlandgemeinden für den Zeitraum 2022 bis 2024 wird aktuell im Rahmen der Arbeiten zur Fortschreibung der Teilplanung I Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege, der Jugendhilfeplanung des Landkreises Rostock ermittelt“, teilte der Landkreis Rostock vor Kurzem mit. „Die Beschlussfassung zur Fortschreibung der Teilplanung I soll im Juni im Jugendhilfeausschuss sowie abschließend im Kreistag erfolgen.“

In seinem Widerspruch merkt Michael Theis an, dass eine Förderung für den Bau einer Kindertagesstätte nur mit bestätigten Zahlen beantragt werden könne.

Die Lage in der Kita „Waldgeister“ ist seit Jahren angespannt. Lange war ein Anbau die Lösung, doch die Planungen wurden 2021 gestoppt, als Probleme mit der Betriebserlaubnis bekannt wurden. 88 Betreuungsplätze gibt es in der Kita, 22 für Krippenkinder, 66 für Kita-Kinder.

Zumindest soll am Donnerstag über die Auftragsvergabe für die Sanierung der Heizungsanlage in der Einrichtung entschieden werden.

Die Gemeindevertreter treffen sich um 19 Uhr im Feuerwehrgebäude. Die Sitzung kann auch online verfolgt werden.

Von Anja Levien