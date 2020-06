Neubau an der Doberaner Bussardstraße: 20 Sozialwohnungen bleiben

Bad Doberan

Die Kostenexplosion beim Neubau an der Doberaner Bussardstraße und ihre Folgen: Auf einer Sitzung des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft (Wig) Bad Doberan haben die Mitglieder wichtige Entscheidungen auf den Weg gebracht. „20 der insgesamt 35 Wohnungen können jetzt als Sozialwohnungen eingerichtet werden“, sagte der neu gewählte Aufsichtsratsvorsitzende Marcus Fourmont. „Beim Rest streben wir eine freie Vermietung an.“

„Es geht auch um die 1,4 Millionen Euro Fördermittel, die das Land in das Projekt gesteckt hat – und ob die Wig mit einem blauen Auge davon kommt.“ Marcus Fourmont, neuer Vorsitzender im Wig-Aufsichtsrat. Quelle: Anja Levien

Eigentlich sollten an der Bussardstraße 30 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau mit einer gedeckelten Kaltmiete von 5,50 Euro pro Quadratmeter entstehen. Im Mai dieses Jahres war jedoch bekannt geworden, dass der Neubau statt 5,3 Millionen Euro jetzt 7,8 Millionen Euro kosten soll. Durch die Mehraufwendungen von 2,5 Millionen Euro war der soziale Wohnungsbau gefährdet. Und das hatte weitreichende Konsequenzen: Doberans Stadtvertreter beauftragten einen Wirtschaftsprüfer und einen Rechtsanwalt, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Markgraf trat zurück – und als unrühmlicher Höhepunkt wurden die beiden Aufsichtsratsmitglieder Uwe Schenk und Franz Berndt aus dem Gremium abberufen.

Wirtschaftliche Folgen noch nicht abzusehen

„Die Überprüfung der Vorgänge läuft weiterhin“, erklärte Marcus Fourmont. „Wir erwarten hier in den nächsten Tagen und Wochen erste Ergebnisse – wobei die wirtschaftlichen Folgen noch nicht abzusehen sind.“ Die Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft befinde sich jetzt an einer Wegmarke, machte der neue Aufsichtsratschef deutlich: „Es geht auch um die 1,4 Millionen Euro Fördermittel, die das Land in das Projekt gesteckt hat – und ob die Wig mit einem blauen Auge davon kommt.“

Im September 2019 wurde an der Bussardstraße der Grundstein für den Neubau gelegt – im Herbst dieses Jahres sollen die ersten Mieter einziehen.

