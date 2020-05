Bad Doberan

Kostenexplosion beim Wohnungsbau in Bad Doberan. Das Neubauprojekt der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft Wig an der Bussardstraße soll bis zu 2,5 Millionen Euro teurer werden als erwartet. Die Stadtvertreter kommen daher zu einer Sondersitzung zusammen, Andreas Markgraf hat den Sitz des Aufsichtsratsvorsitzenden niedergelegt und die künftigen Mieter sind besorgt.

Im September 2019 war Grundsteinlegung für den Neubau mit 30 Wohnungen, die für Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein vorgesehen sind. Hier ist die Kaltmiete auf 5,50 Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Zudem entstehen fünf Wohnungen, die nicht zum sozialen Wohnungsbau zählen. Im Herbst sollen die Mieter einziehen. Mit 5,3 Millionen Euro waren die Kosten für das Projekt bisher angegeben worden, es wird mit 1,4 Millionen Euro vom Land gefördert. Jetzt ist von 7,8 Millionen Euro Baukosten die Rede.

Anzeige

Wohnungsinteressentin befürchtet höhere Mieten

Eine zukünftige Mieterin zeigt sich jetzt besorgt. „Wir haben eine mündliche Zusage für die Wohnung“, sagt die Bad Doberanerin, befürchtet jetzt aber, dass die Mehrkosten auf die Miete umgelegt werden. Das habe ein entsprechender Anruf einer Wig-Mitarbeiterin deutlich gemacht: Demnach würde in Erwägung gezogen, die Kaltmiete für die fünf Wohnungen zu steigern oder sie in Eigentumswohnungen umzuwandeln. „Wie kann das sein? Warum fällt das jetzt erst – so plötzlich – nach Vergabe der Wohnungen auf? Wer hatte hier die Bau- und Kostenaufsicht zu erfüllen?“, fragt sie. „Es gibt doch einen Aufsichtsrat.“

Weitere OZ+ Artikel

Andreas Markgraf: „Das, was da vorgefallen ist, fällt in eine Dimension, die von außen geprüft werden muss.“ Quelle: Anja Levien

Dieser hat am 11. Mai von den gestiegenen Kosten erfahren. Nach der Sitzung ist Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Markgraf (JA) zurückgetreten. „Das, was da vorgefallen ist, fällt in eine Dimension, die von außen geprüft werden muss“, begründet er die Amtsniederlegung. Da müsse ein Anwalt oder Wirtschaftsprüfer ran. „Das kann nicht vom Ehrenamt geleistet werden.“ Er maße sich nicht an, das zu bewerten. „Ich werde für so etwas nicht die Verantwortung tragen.“ In den zwei Tagen zwischen Einladung zum Aufsichtsrat und Sitzung seien die Kosten noch mal um 400 000 Euro gestiegen.

Sondersitzung am Mittwoch

Stadtvertretervorsteherin Katy Hoffmeister ( CDU) hat am Mittwoch, 27. Mai, zur Sondersitzung in den Ratssaal eingeladen. Grund dafür sei eine Angelegenheit, die nicht öffentlich sei. Im öffentlichen Teil wird ab 18.15 Uhr das neue Mitglied des Aufsichtsrats bestimmt. Marcus Fourmont (JA) soll in das Gremium nachrücken. Im nichtöffentlichen Teil geht es dann um eine Finanzangelegenheit. Zu dieser sollen zwei Beschlüsse gefasst werden. Nach OZ-Informationen soll unter anderem ein Wirtschaftsprüfer beauftragt werden.

Die Sondersitzung findet auf Wunsch des Wig-Aufsichtsrats und von seiner Person statt, informiert Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Die Stadtvertreter sollen über den Sachverhalt informiert werden.“ Die Wig ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt. „Wir wollen prüfen, ob es Verfehlungen gab.“

Zwei Gebäudeteile, 35 Wohnungen: So wird das neue Wohnhaus an der Bussardstraße aussehen. Quelle: Keipke Architekten

Durch die Mehrkosten sei der gesamte soziale Wohnungsbau gefährdet, so Arenz. Denn wenn die Baukosten auf die Miete umgelegt würden, wäre eine Kaltmiete von 5,50 Euro nicht mehr möglich. Dann müssten auch die 1,4 Millionen Euro Fördermittel zurückgegeben werden. „Ich möchte den sozialen Wohnungsbau erhalten“, sagt Jochen Arenz.

Wig-Geschäftsführer Arno Gutzmer möchte sich öffentlich nicht äußern, bevor die Stadtvertretersitzung stattgefunden hat. „Wir haben Vertraulichkeit vereinbart“, sagt er. So viel könne er aber sagen: „Das Vorhaben wird zu Ende geführt.“

Lesen Sie auch:

Von Anja Levien