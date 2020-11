Neubukow

Auch mit einem Video kann Corona bekanntlich ein Schnippchen geschlagen werden. Doch es geht vor allem um Hunderttausende Euro, um Gesundheit und Durchhaltevermögen. Im Zentrum dieser nagelneuen Filmbotschaft im Netz, die unmittelbare Kontakte minimiert, stehen Neubukow, zwei bekannte Fachärzte und zwei SPD-Minister.

Eigentlich wollten nämlich Landwirtschaftsminister Till Backhaus und seine Kollegin aus dem Sozialministerium, Stefanie Drese, den Fachärzten für Allgemeinmedizin, Manja Dannenberg und Stefan Zutz, am 4. November in der Schliemannstadt feierlich einen Fördermittelbescheid über insgesamt 1,25 Millionen Euro überreichen – für das an der Wismarschen Straße geplante neue Gesundheits- und Begegnungszentrum.

Doch die Virus-Pandemie macht solche Termine gegenwärtig unzeitgemäß. Also besannen sich die Politiker einer moderneren Methode, stellten sich in Schwerin an die frische Luft und redeten das, was sie zur Sache zu sagen hatten, in eine Kamera – von wo aus alles im Internet verbreitet wurde (www.facebook.com/watch/landwirtschaftundumwelt.mv/).

Minister Backhaus : „Das ist ein Leuchtturmprojekt “

„Das ist ein Leuchtturmprojekt“, bewertete dabei Till Backhaus den Plan aus Neubukow und Stefanie Drese erläuterte, warum es sich hier um einen besonderen Ansatz handele, „Ärzte und Zivilgesellschaft in einer Kleinstadt zu verbinden.“ Es werde die ärztliche Dienstleistung mit einer sozialen Komponente verbunden. Denn es sollen Menschen verschiedener Generationen zusammenkommen, die hier auch ihre Freizeit verbringen könnten und dabei medizinisch betreut würden.

Stefan Zutz: „Es soll auch für ältere Patienten leichter werden, Zugang zur Versorgung zu bekommen.“ Quelle: OZ

Beide Minister zollten den Ärzten schließlich Respekt für ihr mehrjähriges Durchhaltevermögen und drücken für die Bauphase, die 2021 beginnen soll, die Daumen.

Till Backhaus ergänzte: „Es war ja im wahrsten Sinne des Wortes eine schwere Geburt. Die Ärzte haben durchgehalten und erlebt, wenn zwei Minister Wort halten, dass das dann auch etwas wird.“

Die Zuwendung setzt sich zusammen aus 750 000 Euro der Europäischen Union – davon 90 Prozent aus dem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums – und 500 000 Euro aus Landesmitteln.

Das ermöglicht nun die Gesamtinvestition, die nach Ministeriumsangaben rund 4,26 Millionen Euro betragen soll. „Wir warten jetzt auf die Baugenehmigung und lassen den künftigen Bauplatz noch beräumen.

Nach Angaben des Planungsbüros Burkhard Hadlich aus Jörnstorf könnten wir vielleicht im Januar, Februar 2021 mit dem Bau beginnen“, sagt Stefan Zutz am OZ-Telefon. Er wünsche sich eine Fertigstellung bis zum 31. Dezember, aber der Jörnstorfer Architekt spricht eher vom ersten Halbjahr 2022.

Blick auf den künftigen Bauplatz für das Gesundheits- und Begegnungszentrum. Quelle: Thomas Hoppe

Das Konzept des Zentrums haben Manja Dannenberg und Stefan Zutz entwickelt. „Sie betreuen als Lehrärzte Medizinstudenten und engagieren sich in der Weiterbildung junger Fachärzte“, hebt Minister Backhaus in einer weiteren Mitteilung hervor. Stefan Zutz ist zudem der Vorstandsvorsitzende des Hausärzteverbandes MV e.V..

„Wir beide kümmern uns ja jetzt um die medizinische Versorgung von Familien, Kindern, Jugendlichen sowie chronisch kranken Patienten und brauchen mehr Platz für die geriatrische Versorgung, die wir gern verbessern möchten. Das war an dem Platz, wo wir jetzt arbeiten, nicht möglich“, erklärt Stefan Zutz.

In der Planungszeit von vier Jahren hätte man letztlich auch Politiker überzeugt, dass es sich um ein förderfähiges Vorhaben handele. Für seine Realisierung an der Wismarschen Straße war auch die Umwandlung einer Teilfläche des hier über die Jahre gewachsenen Waldes notwendig: „Das war eine von mehreren Hürden, die wir überwinden mussten.“ Nun würden ein paar Bäume abgenommen und im Ausgleich dafür unter anderem ein Teil der Neubukower Aufforstung vorm Teschower Wald finanziert.

Künftig auch mehr Naturheilverfahren

In den Neubau mit drei Etagen, der eine Nutzfläche von rund 1400 Quadratmetern haben wird, sollen neben der Gemeinschaftspraxis für Allgemein- und Familienmedizin M. Dannenberg/ St. Zutz im Erdgeschoss auch eine Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Psychotherapie einziehen sowie ein Pflegedienst und ein Bistro. Zudem sollen künftig Naturheilverfahren verstärkt angeboten werden.

Das Haus ist komplett barrierefrei „und mit einem Begegnungs- und Beschäftigungsangebot für psychisch Erkrankte“ geplant. Die Mitarbeit der Bauherren im Netzwerk „Hausärztliche Ambulante Palliativversorgung“ zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Patienten soll das Konzept schließlich abrunden, wie es aus dem Landwirtschaftsministerium noch heißt.

