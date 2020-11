Neubukow: Beim Campus-Bau gibt es Mehrkosten von 200 000 Euro 

Neubukow

Beim gegenwärtig größten Investitionsobjekt in der Schliemannstadt – der Errichtung eines Komplexes von Regionaler und Grund-Schule, samt Hort und Jugendclub, sei bereits eine Menge Boden bewegt worden, hieß es zur Oktobersitzung der Stadtvertretung in der Turnhalle am Panzower Weg. Quasi gegenüber waren bereits vor Wochen Mauern aus Beton-Winkelstützen gesetzt worden, um ein einheitliches Geländeniveau vor der Regionalen Schule zur erreichen, was wiederum erlauben wird, dass die Campus-Gebäudeteile schließlich ineinander übergehen können.

Im September war vom Hauptausschuss der Stadt beschlossen worden, das Rohbau-Gewerk der Schweriner Firma BJ Bau GmbH zu übergeben. Darüber hatte Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos) die Volksvertreter informiert und betont, dass trotz der notwendig gewordenen zweiten Ausschreibungsrunde das Ergebnis der bisherigen Kostenberechnung für das Projekt nicht erreicht werden konnte und nunmehr unterm Strich ein Mehrkostenaufwand von rund 200 000 Euro stehe.

Gut 600 000 Euro gibt es per Sonderbedarfszuweisung

Neben der Förderung, die die Neubukower für den Schulneubau aus EU-Mitteln bekommen haben – im Sommer war ein entsprechender Bescheid über 3,74 Millionen Euro übergeben worden – freue man sich nun auch über eine Berücksichtigung bei der Sonderbedarfszuweisung. „Das hat uns noch einmal Fördermittel in Höhe von 623 000 Euro beschert“, sagte dazu der Rathauschef und ergänzte, dass dieser Betrag immerhin 50 Prozent des Eigenanteils der Kommune an den Fördermitteln decke.

Beim Sportplatz-Gebäude, das in diesem Jahr planerisch begonnen wurde und im Jahr 2021 baulich umgesetzt werden soll, liege eine Kostenberechnung für die Gesamtmaßnahme vor: „Mit einem gewissen Ausreißer nach oben – sodass wir im Augenblick etwa 240 000 Euro über der Kostenschätzung liegen.“ Ein Termin für den Baubeginn könne noch nicht genannt werden, erläuterte der Bürgermeister, weil die Bearbeitungszeiten für das entsprechende Genehmigungsverfahren nicht bekannt seien.

In Parkanlagen an der Wismarschen soll Stadtjubiläum gefeiert werden

Zu den Parkanlagen in der Wismarschen Straße von Neubukow, die von der Forst insgesamt als Wald deklariert worden seien, informierte Roland Dethloff, dass es der Stadt nunmehr in Zusammenarbeit mit der unteren Denkmalbehörde des Landkreises gelungen sei, „einen Großteil der Anlagen in eine denkmalgeschützte Parkanlage zurückzuversetzen.“ Sein Ziel sei es, das dort auch das nächste Stadtjubiläum wieder gefeiert werden könne.

Von Thomas Hoppe