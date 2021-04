Neubukow

Wieder ist Troja in der Schliemannstadt in aller Munde. Noch nicht wegen der im kommenden Januar anstehenden Feier zum 200. Geburtstag des Entdeckers jenes vom griechischen Dichter Homer beschriebenen antiken Ortes, sondern weil das Haus des lange Zeit „Troja“ genannten Eiscafés an der Wismarschen Straße abgebrochen wird.

„In ein paar Tagen ist der Abriss Geschichte“, sagt der Unternehmer, der hier etwas Neues errichten möchte, und kehrt damit indirekt sogar eine Besonderheit dieser Ecke an der Mühlenstraße/Wismarsche hervor, eine Geschichtsträchtigkeit der Extraklasse. Denn Generationen von Neubukowern haben im „Troja“ Eis gekauft, gefeiert und gegessen. Auch Malermeister Matthias Enderlein, der heutige Bauherr, will als Jugendlicher fast immer, wenn er von der Schule zur Turnhalle spazierte, bei Elke und Günter Mainka – die die Eisdiele seit 1977 betrieben – Kugeln gekauft haben: „Eine kostete damals zehn Pfennig!“

„Die Jungs, die kein Eis essen wollten, sind oben durch die Gärten gegangen und haben geraucht und die anderen sind über die Straße gelaufen und haben auf ihrem Weg das Eis geleckt“, erinnert sich der Neubukower.

Neubukower loben das Troja-Eis

Diese rauchfreie Piste nutzte früher ebenso Frank Hapke, wenn die Schule beendet war. Dann ging’s „immer rin da“, erinnert sich der heutige Eintopf-König an seinen Mainka-Speiseeis-Konsum und sagt dazu: „Das war das beste Eis, was es überhaupt gegeben hat. Eine DDR-Mark 70 hat damals ein Eisbecher gekostet.“ Und der 79-jährige Erwin Rathke, der diese Worte am Freitag auf dem Wochenmarkt aufschnappt, ergänzt zustimmend: „Das hat sehr gut geschmeckt – hundertprozentig – das können auch alle Neubukower bestätigen.“

„Ich finde es total super, dass Günter Mainka weiter sein Eis verkauft. Mir schmeckt es weit und breit am besten.“ Ellen Giese, Neubukow Quelle: Thomas Hoppe

Ellen Giese gehört dazu und bedauert, dass das Café Troja nun ganz weg ist, aber sie sagt auch: „Ich finde es total super, dass er weiter sein Eis verkauft. Mir schmeckt es weit und breit am besten.“

„Ja, wir haben ja auf unserem Grundstück die Eiswerkstatt ,Troja’ aufgebaut und jeden Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr stehen wir an der Windmühle und verkaufen die Kugeln aus unserem Eismobil“, sagt Günter Mainka. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er rund 40 Jahre lang die gefragte Eisdiele betrieben. Heute kümmert er sich unter anderem um besagte Eiswerkstatt und seine Frau veröffentlichte im Vorjahr als Elke Mainkova einen viel beachteten Gedicht- und Geschichtenband.

„Jedes Ding hat ’nen Anfang und ein Ende“, sagt Günter Mainka zum „Troja“-Abbruch an der Wismarschen Straße. Er war dieser Tage bei Matthias Enderlein und hat sich den neuen Anfang aus purem Interesse erläutern lassen, denn Einfluss habe er ja nicht mehr drauf, wie er sagt: „Er hat das gekauft und ich bin damit alles los.“

Dort, wo derzeit noch die Café-Wände stehen, wird die Zufahrt zum neuen 14-Familien-Wohnhaus sein, sagt Matthias Enderlein zur OZ. Die meisten Mietwohnungen sollen zwischen 55 und 75 Quadratmeter groß werden. Für das Dachgeschoss sind ein 95 und ein 110 Quadratmeter großes Quartier vorgesehen.

Mehrfamilienhaus soll L-Form bekommen

Das Gebäude, das vom Kröpeliner Bauplanungsbüro Claaßen und Geigle GbR konzipiert wurde, werde vom Grundriss her eine L-Form haben, entlang der Verlängerung der Mühlenstraße und an der Wismarschen. Hier stand bis zum Jahr 2016 das letztlich abrissreife Haus, das einst das Hotel „Mohs“ ausgemacht hatte.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Baugenehmigung für das künftige KfW-40plus-Gebäude an dieser Stelle, das auf eigene Stromerzeugung durch regenerative Energie und Selbstnutzung des erzeugten Stroms ausgelegt sein soll, ist erteilt. „Nachdem die Baufreiheit geschaffen ist, folgt die Auftragsvergabe und dann geht es los“, sagt der Bauherr und verrät noch eine weitere Besonderheit seines bislang größten und anspruchsvollsten Projektes: „Wir haben eine Ausnahme von der Gestaltungssatzung der Stadt Neubukow erhalten und können das Gebäude deshalb im Bauhausstil errichten.“ Dabei geht es im allgemeinen Verständnis um eine klare, praktische Architektur, bei der die Form der Funktion folgt.

Von Thomas Hoppe