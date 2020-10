Neubukow

Standesamtlich und in der Kirche hatten sich einst in der Schliemannstadt die gebürtige Neubukowerin, Ruth Uhr, und ihr Hubert Schiefelbein das Ja-Wort gegeben.

„Im nächsten Jahr, Anfang April, könnten wir die Eiserne Hochzeit erreichen – es hat gehalten, schön“, sagt der Gatte heute zufrieden und verrät sein Rezept einer langen und guten Ehe: „Man muss sich aufeinander einstellen, den Partner akzeptieren, ihm Spielraum in Haus und Hof sowie im Beruf lassen. Wir beide sind zur gleichen Zeit alt geworden und das schmiedet uns zusammen.“

Schiefelbein wirkte am DDR-Premierenlichtspielhaus mit

Kennengelernt hatten sich die beiden Anfang der 1950er Jahre als Studenten an der Fachschule für Angewandte Kunst in Wismar. Da war der im August 1930 in Falkenburg (heute Złocieniec) geborene Hubert Schiefelbein bereits als Landarbeiter, angelernter Bäcker und Tischlerlehrling tätig gewesen. Ein Diplom in der Fachrichtung Plastik krönte dann 1958 sein fünfjähriges Studium an der Berliner Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst.

Da lebten die Schiefelbeins bereits in der Hauptstadt – Ruth als Keramikerin, Hubert bis 1965 als freischaffender Bildhauer. Wo er 1963 gemeinsam mit den Professoren Waldemar Grzimek und Karl-Heinz Schamal am DDR-Premierenlichtspielhaus Kino International in der Karl-Marx-Allee drei große Wände an der Fassade mit insgesamt vierzehn Reliefs aus dem Freizeit- und Berufsleben gestaltete.

Waldemar Grzimek übergab seinen Auftrag für Berlin-Mitte

„Prof. Grzimek, der nach dem Mauerbau nicht mehr in den Osten Berlins kam, hatte mir – seinem zeitweiligen Mitarbeiter – seinen ursprünglichen Auftrag übergeben und noch zwei Formsteine in die Hand gedrückt, aus denen ich die Fassade bilden sollte. Beim Proberelief hatte er mit tiefen Einschnitten in die Struktur ringsherum gearbeitet. Paul Verner (SED-Politbüromitglied, d. A.) hat das nicht gefallen, ich war auch nicht davon überzeugt und Grzimek hat deshalb gesagt, dann soll ich es machen.“

Relief-Gestaltung am Berliner Kino International. Quelle: Schiefelbein

Hubert Schiefelbein will das zunächst abgelehnt haben und bekam dann Unterstützung vom Bildhauer Karl-Heinz Schamal: „Ich habe für die drei Wände die Komposition gemacht, auf Kerbschnitte in den Reliefs gedrängt und bin jeden Morgen während der Bauausführung zur Kontrolle hin“, blickt der Wahlneubukower zurück. Acht Steine sollen falsch gesetzt worden sein, was dann korrigiert wurde.

Das Neubukower Drama um die Amtsgarten-Distel

1997 gab es auch nahe des Hellbachs einen echten Schiefelbein: „Das mit der Blüte des Neubukower Amtsgartens – eine 3,40 Meter hohe Distel – war tragisch. Ich hatte das Holz dafür von Tischler Prüter besorgt, er hatte alles zugeschnitten und ich wollte Farbe rein haben – dafür diente dann rote und gelbe Beize, die es auch im Baumarkt gibt. Damit strich ich alles an und nicht mit den altbewährten Mitteln wie Öl und Carbolineum – ich habe diesen neuen Farbmaterialien vertraut. Nach knapp zehn Jahren war die Oberfläche zwar noch da, aber das Holz war innen ganz mulschig, hatte keinen Halt mehr. Da habe ich beim Bauamt Bescheid gesagt, dass hier eine Gefahr lauere: Die Distel muss leider abgetragen werden.“

Hellbachtal Durch des Wanderers gemächliche Schritteauf schmalen gewundenen Pfadenwird das lange Hellbachtalzu Raum und Zeit Durch des Urwaldes winterkahles Baumgeästdringen lichtvolle Sonnenstrahlenund werfen ins helle TalLicht und Schatten Durch des Baches schwachfließendes Wasservorbei am ruhenden dunklen Moorbietet das so stille TalBewegung und Ruh Durch der Berge steilaufsteigende Hängeklettert der Wanderer in die Höhund sieht im engen TalNähe und Weite Durch des Frühlings verspätetes Erwachenmit Buschwindröschen und Vogellauterwachen im grünen TalFlora und Fauna Durch der Baumriesen majestätischer Wuchsund gestürzte modernde Stämmekommt in das urige TalLeben und Tod

Seinen Plan, an gleicher Stelle sowie an der Kreuzung vor der Amtsgartenpassage und an der Mühle drei Skulpturen aufzustellen, um den Wanderern vom Bahnhof zu zeigen, wo es zum Hellbachtal gehe, hat der Bildhauer nicht umgesetzt, aber der Verse-Schmied in ihm schuf ein passendes Gedicht. Neubukow sei ein wunderschöner Ort, schickt er voraus und betont dann: „Die Neubukower können stolz auf ihr Hellbachtal sein.“ Dabei sucht er ein Poem von 2006 aus seinen mittlerweile zwölf bei Keuer gedruckten Gedichtheften heraus (siehe Infokasten). „Ich musste das schreiben, weil es in meinem Kopfe war – das musste raus.“

Hochschularbeit endete mit der Wende

Da war der ab 1969 einzige DDR-Professor für Bildende und architekturbezogene Kunst nach insgesamt 28 Jahren – seit seinem Start 1965 als Dozent – an der Weimarer Hochschule für Architektur und Bauwesen längst entlassen worden und wohnte bereits seit Oktober 1994 in der Schliemannstadt. Seine durch die Wende erforderliche Neubewerbung an der HAB soll scheinbar unberührt zurückgekommen sein.

Er hätte sich zunächst nicht daran gewöhnen können, wie seine Hochschularbeit endete, aber jetzt kenne er den Kapitalismus, sagt er etwas trotzig und ergänzt verschmitzt: „Komisch, wenn wir früher weitergebildet wurden, stimmte alles, was über den Kapitalismus gesagt wurde. Was uns über die DDR vorgehalten wurde, das war aber ein Schönreden, da wurde nicht die volle Wahrheit gesagt!“

Bronze-Medaille zur Währungsunion von 1990. Quelle: Schiefelbein

Diese Atmosphäre will er wieder gespürt haben, als zum 25. Jahrestag der Währungsunion plötzlich seine vielfach anerkannte, humorige Medaille von 1990 von einem geplanten Ausstellungsplakat sowie aus dem Katalog verschwanden und die Plakette nicht mehr präsentiert wurde. Sie zeigt in der Art eines Löwensprungs im Zirkus, wie ein Mensch durch ein Zwei-Mark-Stück der DDR springt und aus einer D-Mark herauskommt.

In der Schliemanstadt könnte sich ein besonderer Kreis schließen

Sein letzter Rektor an der HAB Weimar, Hans-Ulrich Mönnig (77), der auch bis 2013 zehn Jahre Präsident der Ingenieurkammer Thüringens war, nennt in seinem umfassenden Werk „Porträts und Ansichten“ Hubert Schiefelbein einen „in sich gekehrten, feinsinnigen Bildhauer und Plastiker mit einer langen praktizierenden, öffentlich anerkannten Berufserfahrung als freischaffender Künstler und Hochschullehrer“ – einen sensiblen Mann mit Humor.

Er spekuliere etwas darauf, im Falle eines Falles zum betreuten Wohnen des DRK in Neubukows alter Volksschule an der Wollenweberstraße – wo seine Frau einst lernte – zu wechseln, verrät Hubert Schiefelbein heute und begründet das, bevor er lacht: „Weil ich in Hinterpommern in einer alten Volksschule geboren wurde. Das wäre der Kreis!“

Von Thomas Hoppe