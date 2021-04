Neubukow: Bodenplatte für Gesundheitszentrum wächst

Neubukow

Die Baustelle des 4,3-Millionen-Projekts für ein Neubukower Gesundheitszentrum bietet derzeit einen besonderen grünen Kanalgrundrohrblick. „Diese Schnorchel, die da rausgucken, das sind die Grundleitungsdurchgänge durch die künftige Bodenplatte“, erklärt dazu der Architekt Burkhard Hadlich vom gleichnamigen Jörnstorfer Planungsbüro. Die Abschlüsse der schwarzen Trichter an den KG-2000-Rohren würden später an der Oberkante der Bodenplatte des Gebäudekomplexes an der Wismarschen Straße liegen: „Alles, was Sie jetzt sehen, steckt nachher unter der Bodenplatte.“

Jetzt wird am Balkenrost aus Beton gebaut

Seit Dienstag schalen Mitarbeiter der Pick-Bau GmbH aus Dorf Mecklenburg hier ein sogenanntes Balkenrost aus Beton ein. Dazu erläutert der zuständige Pick-Bauleiter, Stephan Tarnowski: „Auf die Pfähle, die an dieser Stelle bereits in die Erde gebohrt wurden, kommen jetzt ‚Betonbalken‘ mit einer Höhe von 70, 80 Zentimetern und einer Breite von 60 Zentimetern rauf. Wie so ein Gitter muss man sich das vorstellen.“ Auf diese Konstruktion würde dann eine Bodenplatte mit einer Stärke von rund 25 Zentimetern gebaut. Damit würde diese Fläche letztlich quasi auf einer Ebene mit dem Bürgersteig an der Wismarschen Straße liegen.

Zentrum wird drei Etagen haben

In den Neubau des Gesundheitszentrums mit drei Etagen, der eine Nutzfläche von rund 1400 Quadratmetern haben wird, sollen neben der Gemeinschaftspraxis für Allgemein- und Familienmedizin Manja Dannenberg/Stefan Zutz im Erdgeschoss auch eine Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Psychotherapie einziehen sowie ein Pflegedienst und ein Bistro.

Von Thomas Hoppe