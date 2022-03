Neubukow

Goethes „Faust“, Schillers „Räuber“ oder Fontanes „Effi Briest“ kommen noch früh genug auf den Lektüreplan der Schülerinnen und Schüler. In der Grundschule in Neubukow haben jetzt die Geschichten von Pipi Langstrumpf und der Detektivfreunde von den Drei Fragezeichen Einzug in die Klassenräume gehalten. Zwölf Klassensätze verschiedenster Geschichten konnten dank der Spende des Rostocker Charity-Clubs angeschafft werden. Es ist der Anfang für die neue Bibliothek, die im Schulneubau der Grundschule eingerichtet wird.

Bis dahin gibt es die „Lesestube“ in einer Flurnische in der Grundschule „Am Hellbach“. Ein Regel voller Bücher, daneben eine Couch, Tische und Stühle. „Gerade in Coronazeiten haben die Kinder wenig gelesen“, sagt Sonderpädagogin Katja Bludszuweit. „Wir wollen, dass die Kinder wieder mehr zum Buch finden.“ Kaum einer erzähle, dass er sich zu Hause ein Buch genommen hat.

Bücher in verschiedenen Lesevarianten

„Nicht jedes Kind ist direkt literaturaffin, obwohl da auch Identifikationsfiguren und Leitbilder auftauchen“, sagt Tom Krüger, stellvertretender Schulleiter. Die Bücher seien in verschiedenen Ausgaben bestellt worden, einige sind mit Silbenschrift gedruckt, andere erzählen nur das Notwendigste von der Geschichte. So bekomme jedes Kind das für sich geeignete Buch und habe beim Lesen ein Erfolgserlebnis, erläutert Krüger.

Die Bücher werden im Unterricht behandelt. „Sie machen neugierig“, sagt der stellvertretende Schulleiter. „Und sind spannend.“ Die Schüler wollten am Anfang schon zum Ende blättern, um zu wissen, wie es ausgehe. „Dabei entsteht auch eine Motivation.“

Die Grundschule habe sich gezielt für Bücher entschieden, in denen Alltagsgeschichten von Kindern erzählt werden. Denn in den Geschichten in den Deutschbüchern könnten die Schüler zum Teil keine neue Welt mehr entdecken, ihrer Fantasie nicht entfalten, berichtet Krüger. Im Buch „Anton taucht ab“ geht es beispielsweise um die Ferienzeit und wie man diese verbringt.

Kindergeschichten aus dem Alltag

„Anton ist im Urlaub auf dem Campingplatz. Er möchte, dass dort ein Swimmingpool ist“, erzählt Natalia. „Da ist aber nur ein See und da möchte er nicht rein“, so die Viertklässerin weiter. „Weil da Schlingpflanzen sind“, fügt Leni hinzu. „In dem Buch geht es darum, was man von den Ferien erwartet. Am Ende findet Anton zwei gute Freunde, dabei war das gar nicht Ziel seines Urlaubs“, erklärt Krüger.

Doch nicht nur während der Lesestunde in der Schule wird gelesen. Die Lesestube kann jederzeit genutzt werden, zum Beispiel nach der vierten Stunde, wenn die Jungen und Mädchen auf den Bus warten. Im Schulneubau, der derzeit nur wenige Hundert Meter vom jetzigen Standort entfernt entsteht, soll in der Bibliothek auch eine Lounge mit Sitzsäcken eingerichtet werden. Die Kinder sollen sehen und erfahren, „dass Lesen überall stattfinden kann. Lesen bedeutet Freizeit“, so der stellvertretende Schulleiter.

In der Lesestube in der Grundschule in Neubukow mit ihren Lieblingsbüchern (v.l.): Fanny, Rosi, Cataleya und Swantje. Quelle: Anja Levien

Tom Krüger und Katja Bludszuweit sind dankbar, dass die Bücher mit Hilfe des Rostocker Charity- Clubs so schnell und unbürokratisch angeschafft werden konnten. Insgesamt zwölf Klassensätze mit jeweils 23 Büchern.

Von diesen gefällt Swantje bisher Pippi Langstrumpf am besten. „Das Buch ist witzig und es macht Spaß, es zu lesen“, sagt die Grundschülerin. Rosi greift eher zu den Drei Fragezeichen. „Die Strandpiraten“ heißt der Comic. „Das ist so spannend. Die wollen immer wissen, was passiert“, erzählt die Drittklässlerin. Cataleya liest am liebsten Geschichten über Feen. „Weil sie so bunt und nett sind. Die spielen den ganzen Tag“, so die Zweitklässlerin.

Stefan Trunczik, Präsident des Rostocker Charity-Clubs, liest die OSTSEE-ZEITUNG, sagt er und lacht. Wenn er ein Buch liest, dann einen Thriller von Grisham und Fitzek. Der Verein engagiert sich für Kinder aus Rostock und der Umgebung. „Wir möchten Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Trunczik. In Neubukow ist dem Verein das gelungen – bei Schülern und Lehrern.

Von Anja Levien