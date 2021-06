Neubukow

„Also ich wäre nicht abgeneigt, in so eine Schule zu gehen“, sagt der 15-jährige Johann Martin aus Rostock, der dieser Tage im Büro der Buttler-Architekten-GmbH sein Schülerpraktikum absolviert. Er kommt soeben mit seinem „Chef“ von Neubukows größter Baustelle – dem künftigen Campus am Panzower Weg.

Diplomingenieur und Geschäftsführer Maik Buttler hebt dazu vor allem das Erschließungsareal mit den vorgesehenen Freianlagen und Spielflächen hervor, die als „übergeordnete Achse für alle“ konzipiert sei, und lenkt zufrieden den Blick auf das hier wachsende Gesamtensemble von neuer Grundschule, Aula und Hort.

Architekt Maik Buttler: „Im Gesamtensemble hat jedes Gebäude seine Funktion und seine Auffindbarkeit.“ Quelle: Thomas Hoppe

Knapp fünf Millionen Euro würden allein die Investition für die Grundschule ausmachen, sagt Neubukows Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland und erinnert daran, dass im vergangenen August, Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) den Neubukowern dafür rund 3,7 Millionen Euro Fördermittel aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ überbrachte.

Jetzt nimmt sie als amtierende Bürgermeisterin vom Innenminister des Landes, Torsten Renz (CDU), dankend einen Bewilligungsbescheid über 623 000 Euro entgegen. Mit dieser „Sonderbedarfszuweisung“ lasse sich der obligatorische 25-Prozent-Eigenanteil der Kommune an den fünf Millionen immerhin halbieren.

Eine erfreuliche Botschaft, deren amtliche Beurkundung umgehend in die Hände des Kämmerers Frank Marienberg weitergereicht wird.

Neubukows amtierende Bürgermeisterin und Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland reicht den Bewilligungsbescheid über 623 000 Euro, den sie gerade von Innenminister Torsten Renz (CDU, r.) erhalten hat, an Kämmerer Frank Marienberg weiter. Quelle: Thomas Hoppe

Neubukow sei ihm auch insofern ein Begriff, weil er gemeinsam mit dem Rathauschef Roland Dethloff (der an diesem Mittwoch wegen einer Anschlussheilbehandlung fehlt), gemeinsam in der Kreistagsfraktion der CDU saß und die Stadt vor ein paar Jahren im Rahmen einer Bürgermeister-Tour zur Kommunalpolitik besuchte, erklärt Torsten Renz.

Er, der selbst seit 1999 in Güstrow Stadtvertreter ist, begrüßt es besonders, dass auch der Bürgervorsteher und drei weitere Volksvertreter zur Übergabe der Finanzhilfe gekommen sind. Das sei ein gutes Zeichen, weil die Arbeit der Verwaltung ja immer der Beschlüsse der Volksvertretung bedürfe. Und das hier sei reines Ehrenamt. Er bedankt sich dafür, dass „diese Leute auch für solche Termine ihre Zeit aufbringen“ würden. Nach der Zeremonie spricht der „Kommunal-Minister“, wie es sich selbst betitelt, dann noch ausführlich mit den Stadtvertretern.

Rainer Windolph Bauleiter von BJ-Bau GmbH Schwerin: „Das läuft hier. Unser Bau wird ewig halten.“ Quelle: Thomas Hoppe

Ihm sei bekannt, dass sich gerade die Marktlage schwierig gestalte – Anke Schmuck-Suchland hatte zuvor von drohenden Mehrkosten gesprochen. In Güstrower Eigenheimgebieten komme es deswegen sogar zum Baustopp: „Das wollen wir hier nicht hoffen, das aufgrund von Materialmangel so etwas passiert. Das erinnert einen als gelernten DDR-Bürger ja fast an die Situation vor mehr als 30 Jahren“, meint Torsten Renz.

Dem stellt der Christdemokrat anschließend indirekt das 100-Millionen-Euro-Programm für die Schulen in MV entgegen, das in der Corona-Zeit auf den Weg gebracht worden sei: „Wir haben erkannt, dass im Bereich Schulen ein unheimlicher Sanierungsstau vor uns liegt.“

Auf Neubukows Großbaustelle läuft es jedoch beim Rohbau, wie der Bauleiter dafür von BJ-Bau aus Schwerin, Rainer Windolph, der OZ versichert.

Bei der Leiterin der Neubukower Grundschule, Kirstin Zühlsdorf, erkundigt sich der Sohn einer Unterstufenlehrerin, der spätere Berufsschullehrer und Vater zweier Lehrer, Torsten Renz, schließlich darüber, welche Folgen die Pandemie für den Leistungsstand der ersten beiden Klassenstufen zeitigt.

Leiterin der Regionalen Schule, Kathrin Wagner: „Wir werden mit der Grundschule wunderbar zusammenarbeiten und ich hoffe, dass unser Renovierungsrückstau dann auch in Angriff genommen wird.“ Quelle: Thomas Hoppe

Dabei erfährt er, dass durchaus ein Unterschied bei den Kindern bemerkt worden sei, die in der Schule waren und jenen, die die ganze Zeit zu Hause geblieben sind. In Klasse 1 sei allerdings die berechtigte Notbetreuung sehr umfassend gewesen, weswegen man nun richtig gut arbeiten könne. Auch würden einige Grundschulkinder die freiwillige Wiederholung nutzen.

Der stellvertretende Leiter der Grundschule, Tom Krüger, ergänzt, dass es nach der Lockdown-Phase weniger Sozialprobleme bei den Schülern gebe: „Die Kinder vertragen sich besser. Auf dem Schulhof gibt es keine Rangeleien mehr, im Klassenraum kaum noch Beleidigungen. Sie freuen sich, dass sie sich sehen. Das Miteinander ist besser geworden.“

Das Schuljahr 2022/23 werde wohl noch im alten Grundschulgebäude gestartet, vermutet Kirstin Zühlsdorf: „Der Umzug ist für September ’22 geplant.“

Das bestätigt Anke Schmuck-Suchland und sagt: „Wenn wir mit Grundschule, Hort, Aula, Sportanlagen und Jugendklub – alles zusammen für rund 8,7 Millionen – fertig sind, wird auch die Regionale Schule außen bedacht. Innen werden ja jetzt schon – eigentlich jedes Jahr – ein, zwei Klassenräume neu gemacht.“

Von Thomas Hoppe