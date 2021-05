Neubukow: Christus-Gemeinde will böse Überraschung verhindern

Neubukow

„Das Problem ist unberechenbar. Es kann noch ein paar Jahre gut gehen, sie können aber auch einfach runterfallen, ohne Vorwarnung, ohne dass man das vorher berechnen kann.“ So spricht Pastorin Margret Pörksen von der Evangelisch-Lutherischen Christus-Kirchengemeinde Bukow über vier Glocken der Peter- und Paul-Kirche in Neubukow.

Die in den Jahren 1930, 1951 und 1976 eingeweihten wohltönenden Schwergewichte wiegen jeweils 1600, 930, 460 und 250 Kilogramm, zusammen also mehr als drei Tonnen! Sie selber seien aber gar nicht das Problem, betont die Pastorin weiter und verweist auf die mittlerweile problematische Aufhängung der Glocken an einem gekröpften Stahljoch.

So liegen die Schwungachsen nämlich tiefer als die Glockenkronen. Zwar wurde einst durch den somit nach oben verlagerten Schwerpunkt der Konstruktion der Kraftaufwand beim Läuten geringer – wie auch der Platzbedarf beim vollen Ausschwung der Glocke –, doch mit den Jahrzehnten entpuppte sich ein anderes Problem: Bei solchen gekröpften Jochen wirken viel stärkere Drehungs- und Verdrehungskräfte auf die ganze stählerne Hängevorrichtung als an einem geraden Holz-Joch, an dem Glocke und Joch eine ziemlich starre Einheit bilden: „Das Material ermüdet, es bilden sich Risse, es korrodiert“, sagt Margret Pörksen.

Bereits im Jahr 2013 war vor Gefahren gewarnt worden

Sie stellte vor ein paar Tagen eine entsprechende Schautafel in die hiesige Stadtkirche, auf der das Problem und eine Lösung optisch nachvollziehbar und kurz zusammengefasst wurden. Dabei ist ein Foto vom Glockensachverständigen Dr.-Ing. Johannes Reetz aus Berlin zu sehen, das Risse und Korrosion an einem Stahljoch zeigt. Dieser Baudynamik-Experte war es auch, der im Vorjahr den Neubukowern hier „dringenden Handlungsbedarf“ bescheinigte.

Bereits 2013 warnte der Neubukower Glockenwart vor Gefahren durch diese Aufhängungen – hier besichtigen ehrenamtliche Feuerwehrleute den stählernen Glockenstuhl von Neubukows Stadtkirche. Quelle: Sabine Hügelland

Bereits im Jahr 2013 soll der Grimmener Experte für Turmuhren- und Läuteanlagenbau, Udo Griwahn, in Neubukow vor den Gefahren der Glockenaufhängung gewarnt haben. Da hatte er gerade in Alt Bukows Kirche die Aufhängung erneuert. 2014 bestärkte der Glockensachverständige Claus Peter aus Hamm die Schliemannstädter, ihr Stahlgestell fürs Geläut durch einen hölzernen Glockenstuhl und vor allem die verkröpften Aufhängungen durch gerade Holzjoche zu ersetzen.

„Wir gehen das Problem jetzt an“, betont die Pastorin und hofft, dass die laufende Genehmigungsphase von Erfolg gekrönt sein wird und im kommenden Herbst die Arbeiten ausgeschrieben werden können. „Dann würde die Sanierung Anfang 2022 starten. Insgesamt rechnen wir mit Kosten in Höhe von mindestens 100 000 Euro – eher mehr, da die Holzpreise im Moment sehr steigen“, sagt Margret Pörksen weiter und ergänzt:

„Wenn wir schon mal dabei sind und ein Gerüst zu stehen haben, dann sollen auch Schall-Luken eingebaut werden, die die Glockenstube vor Wind und Wetter schützen und gleichzeitig den Schall der Glocken gleichmäßig über Neubukow und die angrenzenden Dörfer verteilen.“ Damit würden die unmittelbaren Nachbarn der Kirche die Glocken weniger hören, wer weiter weg wohnt, könnte sie erstmalig vernehmen.

Für sechzehn solcher Luken mit Lamellen sind bislang zusammen 24 000 Euro eingeplant, für den neuen hölzernen Glockenstuhl 47 000 Euro, für die vier Läuteanlagen 16 000 Euro und die Baunebenkosten sind bislang mit 13 000 Euro beziffert.

Für das Dach wurden 2015 mehr als 50 000 Euro gespendet

Es ist schon eine Tradition in Neubukow, dass die Kirchengemeinde für ihre Projekte Spenden einwirbt. So waren zum Beispiel im Jahr 2015 für die aufwendige Sanierung des Kirchendachs insgesamt mehr als 50 000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Auch 1930, als die Gemeinde zwei neue Ersatzglocken für die im 1. Weltkrieg eingeschmolzenen gießen ließ, kamen zwei Drittel der benötigten Summe aus Spendengeldern. Der damalige Pastor Adolf Brückner vermerkte dazu in der Chronik unter anderem: „Verhältnismäßig am besten beteiligten sich die Minderbemittelten. Von den Gutgestellten enttäuschten einzelne sehr.“

Das Startsignal zu einer neuen Spendenaktion – diesmal für die dauerhafte Sicherung der Glocken – soll der Gottesdienst am 9. Mai geben. Dazu stellt die Kirchengemeinde in den nächsten Tagen ein Video zur Geschichte der Neubukower Glocken und über die geplante Baumaßnahme auf den Youtube-Kanal im Internet.

Folgendes Spendenkonto ist bereits bei der OSPA eingerichtet. IBAN: DE03 1305 0000 0201 1242 70, Kontoinhaber ist die Evangelisch-Lutherische Christus-Kirchengemeinde Bukow.

