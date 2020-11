Neubukow/Rostock

„Wir sind ein Trio aus Neubukow, das seit Längerem jemanden in einer Justizvollzugsanstalt besucht“, sagt Ulrike Kramp und erklärt dazu weiter: „Wir machen das aus Nächstenliebe, weil er hier in der Region keine Familie oder andere Kontakte hat.“

Auch durch diese außergewöhnlichen Besuche, zunächst in der JVA Waldeck bei Rostock, wurde die Schliemannstädterin nach ihren eigenen Worten bestärkt, sich gemeinsam mit ihrer Rostocker Adventgemeinde an einer Aktion der Gefängnisseelsorger Ursula Soumagne und Pastor Martin Kühn zu beteiligen. So steuerten die Siebenten-Tags-Adventisten im vergangenen Jahr allein 30 Pakete zu dieser Weihnachtsaktion für Gefangene der JVA Waldeck bei.

Dank einer Ausnahmegenehmigung dürfen hier nämlich seit dem Jahr 2014 die Gefangenen von anonymen Spendern zu Weihnachten Päckchen erhalten, was ja grundsätzlich in MV bei Angehörigen als Absender verboten ist: „Aus Sicherheitsgründen“, erklärt dazu Pastor Kühn, weil der Verdacht bestand, dass über Angehörige von Gefangenen zielgerichtet verbotene Gegenstände in die JVA geschmuggelt wurden.

Manche Inhaftierte erhalten erstmals Weihnachtspaket

„Wir kriegen auch immer wieder Anfragen, warum wir Straftätern noch was schenken – die sollten doch eine Strafe verbüßen“, berichtet Martin Kühn am OZ-Telefon und antwortet darauf: „Aber diese Strafe heißt Freiheitsentzug und ist kein Weihnachtsfeierverbot. Die Gefangenen werden ja auch mal wieder entlassen und sollen in unserer Gesellschaft dann weiter als Menschen unter Menschen leben – deshalb müssen wir sie auch jetzt als Menschen behandeln.“ Wie Martin Kühn erzählt, gebe es jedes Jahr Inhaftierte, die völlig überrascht seien, dass sie zum Fest ein Präsent bekämen, weil sie das in ihrem Leben noch nie erlebt hätten.

Auch in diesem Jahr sollen alle 250 Gefangene am Vormittag des 24. Dezember ein Päckchen bekommen. Wer das unterstützen möchte, sollte nach den Empfehlungen von Ulrike Kramp sein Paket für die Kontrolle in der JVA unverschlossen lassen und die enthaltenen Artikel nicht extra mit Schmuckpapier einwickeln. Es dürfen nur originalverpackte Artikel enthalten sein und solche Geschenke, wie zum Beispiel Alkohol, Medikamente, Spraydosen, Kerzen, Streichhölzer, sind nicht erlaubt. „Ein wichtiger Grundsatz ist auch, dass der Absender anonym bleibt.

Wenn jemand aus der Umgebung von Neubukow Interesse hat, so ein Paket für die Gefangenen zu packen, kann er sich gern bei unserer Familie unter Tel. 038294/13097 oder ullikramp@gmx.de melden. Wir sorgen auch für die Übergabe der Pakete an Pastor Kühn, voraussichtlich am 5. Dezember.“

