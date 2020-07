Neubukow

60 Erstklässler werden ab 3. August in der Grundschule „Am Hellbach“ in Neubukow lernen. Für den Hort gibt es allerdings noch eine Warteliste. Nach aktuellem Anmeldungsstand können etwa 20 Plätze nicht belegt werden, informiert Bürgermeister Roland Dethloff. Klarheit gibt es, wenn die Berechtigungen vom Landkreis Rostock vorliegen.

„Wir versuchen, alles möglich zu machen, aber wir können nicht versprechen, dass jedes Kind einen Platz bekommt“, sagt Roland Dethloff. Der Hort zählt 176 Plätze. Derzeit gibt es eine Warteliste. „Wir wissen nicht, ob die Eltern den Platz wirklich in Anspruch nehmen und ob sie ihn vom Landkreis bestätigt bekommen.“

Kostenloser Hort seit Anfang des Jahres

Der ist für die Vergabe von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und Horten zuständig, seitdem die Eltern für diese nicht mehr zahlen müssen. Seit dem 1.1.2020 ist die Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern für Eltern kostenfrei. Die Kosten teilen sich Stadt/Gemeinde, Landkreis und Land. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis laufe laut Dethloff gut. Könne der Bedarf nicht gedeckt werden, kann eine Überbelegung des Hortes beantragt werden. Dann müsse je nach benötigter Platzzahl geschaut werden, ob zusätzliche Flächen und Personal benötigt werde.

In den vergangenen Jahren wurden immer drei erste Klassen an der Grundschule gebildet. Im Hort habe es jedoch bisher keine Belegung gegeben, die an die Grenze der 176 Plätze reichte. An diesen halte die Stadt auch vorerst fest – auch im Neubau, der am Panzower Weg nur wenige Meter entfernt vom jetzigen Standort entsteht. Hier sollen Grundschule und Hort einziehen.

