Die riesige Lücke in der Versorgung von Palliativpatienten in der Region Rostock könnte bald etwas kleiner sein. Dr. Katharina Moritz hat einen Förderverein gegründet, der ein Hospiz eröffnen möchte – in Neubukow. Vollkommen neu in Mecklenburg-Vorpommern: Es wird auch ein Tageshospiz entstehen.