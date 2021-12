Neubukow

Es war vielleicht abzusehen und dennoch sind vermutlich alle Beteiligten enttäuscht. Der geplante Festakt zum 200. Geburtstag von Heinrich Schliemann am 6. Januar war ein Highlight im Veranstaltungskalender, auf das viele Menschen aus Neubukow hingearbeitet haben. Nun musste die offizielle Absage des Festaktes erfolgen. Die aktuelle pandemische Lage lässt ihn schlicht nicht zu.

„Die ganzen Vorbereitungen, die wir unternommen haben, um die Veranstaltung durchzuführen, waren alle sehr schön, sehr konstruktiv und intensiv“, sagte Roland Dethloff, Bürgermeister der Schliemannstadt Neubukow. Das Rahmenprogramm, welches vor allem auch durch die Kontakte von Doktor Katja Winger, Leiterin des Heinrich-Schliemann-Museums, entstanden sei, hätte die Stadt gerne im Januar im Kreis der Eingeladenen auch durchgeführt. „Aber es ist, wie es ist“, ergänzte Dethloff.

Das ganze Jahr über soll gefeiert werden

Die Stadt hätte sich besonders darauf gefreut, die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Neubukow zu begrüßen, um an der Pionier der Archäologie zu erinnern, der vor allem durch seine Ausgrabung des bronzezeitlichen Trojas bekannt wurde. „Wir sind natürlich maßlos enttäuscht. Und traurig, dass das so nicht passieren kann, wie es geplant war“, sagte Dethloff. Trotz intensiver Bemühungen und in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und dem Ministerium sei jedoch keine Lösung gefunden worden, um den Festakt durchzuführen. „Wir mussten erkennen, dass das nicht darstellbar ist“, sagte Dethloff.

Nun soll ein geeigneter Termin gefunden werden, der die Veranstaltung, wie sie geplant war, zulässt. Wann das sein wird, ist bisher nicht absehbar. Ob am 6. Januar nun etwas stattfindet, beispielsweise digital, sei ebenfalls noch nicht raus. „Wir müssen nochmal gemeinsam Rücksprache halten.“ Eine digitale Veranstaltung auf die Beine zu stellen, sei schwierig. „Wir verfügen gar nicht über die Kanäle, um digitale Grußbotschaften, die uns angeboten wurden, zu verteilen“, erklärte Katja Winger.

Der Plan war sowieso, das gesamte Jahr 2022 als Schliemannjahr zu sehen und zu feiern. Und darauf werde nun der Fokus gelegt, sagte Winger. Was konkret, wann stattfinden wird, stehe noch nicht fest. „Beide Schulen haben beispielsweise angekündigt, Projekte zu dem Thema zu machen“, sagte Winger. Dann werde es auch Ausstellungen geben. Auch ein Stadtfest soll es geben, sagte Dethloff. Doch aktuell sei die Lage nicht einschätzbar, wann und wie welche Ideen umgesetzt werden können.

Von Lisa Walter