Neubukow: Generationswechsel im Grundschulsekretariat

Neubukow

So sind sie wohl aus Prinzip, die Sekretärinnen der Neubukower Grundschule „Am Hellbach“: Sie erledigen ihre wichtige Arbeit und machen nicht viel Aufhebens davon. Deshalb hat es auch etwas gedauert, bis ihr „Staffelstabwechsel“ richtig publik wurde.

Bereits im März endete nämlich der 42-jährige Schuldienst von Rosemarie Remus im Sekretariat der hiesigen Grundschule und am 1. April startete die Nachfolgerin Doreen Kretschmann.

Die gelernte Kauffrau für Büromanagement aus Neubukow hatte hier schon 2018 Rosemarie Remus sechs Monate lang vertreten und war danach fast zwei Jahre in der Wismarer Hochschule als Sekretärin beschäftigt.

Vorfreude auf den neuen Schulcampus

Sie sei aber schnell wieder in die Arbeit an der Grundschule reingekommen, zumal auch ihre vier Kinder früher am Panzower Weg lernten: „Da kennt man sich schon und es ist einfacher.“ Dass es hier natürlich quirliger zugeht als in Wismar, begeistert die alleinerziehende 46-Jährige: „Das ist doch sehr schön. Ich finde das toll!“

Ihre drei Jungs seien derweil aus dem Haus, ihre zehnjährige Tochter gehe in Kühlungsborn zur Schule, berichtet die Schliemannstädterin weiter und bringt ihre Vorfreude über den geplanten Umzug der ganzen Neubukower Grundschule in den gerade wachsenden Campus mit Hort und Regionalschule zum Ausdruck: „Auf das Neue freue ich mich.“

Derzeit gilt es aber zunächst die Corona-Umstände zu managen, die Anträge auf Notfallbetreuung zu bearbeiten und dann die Planung für das kommende Schuljahr vorzubereiten.

Ihre Freizeit nehmen vor allem die Kinder und der Hund in Beschlag, sagt Doreen Kretschmann: „Sie lasten mich eigentlich alle aus. Mein größtes Hobby ist Nähen – alles was gewünscht wird.“

Rosemarie Remus und ihre Enkeltochter Liv-Grete vor der Grundschule am Hellbach. Quelle: Jan Remus

Auch bei Rosemarie Remus spielen Kinder die Hauptrolle in ihrer nun umfassenderen freien Zeit, auch wenn die Tochter mittlerweile in Niedersachsen und der Sohn in Sachsen-Anhalt leben. „Die jungen Leute brauchen heutzutage Unterstützung. Wir haben vier Enkel – ich hätte gern noch mehr“, sagt die 63-Jährige lachend.

Am OZ-Telefon hatte sie sich so gemeldet: „Ja, Grundschule Neubukow hätte ich bald gesagt – nein, hier ist privat Frau Remus.“

Seit 1991 gehörte Rosemarie Remus praktisch zum Stammpersonal der Bildungseinrichtung. Die heutige Leiterin des Ganzen, Kirstin Zühlsdorf, bestätigt das mit einem Blick an ihre Bürowand auf den symbolischen Eröffnungsschlüssel des damals gerade umgebauten Gebäudekomplexes: „Frau Remus war da dabei, ich noch nicht“, sagt die Pädagogin, die seit 1998 mit der da schon erfahrenen Schulsekretärin zusammenarbeitete: „Sie war für mich Stütze und Hilfe – sonst hätten wir viele Sachen nicht auf die Reihe gekriegt. Sie fand oft pragmatische und schnelle Lösungen – ich denke da auch an unsere Kinderfeste“

Als noch Blaupapier für Kopien gebraucht wurde

Rund 20 Jahre zuvor war die gelernte Bad Doberaner Industriekauffrau zu ihrem Mann, einem Schlosser beim KfL Ravensberg, gezogen und arbeitete ein halbes Jahr auf der LPG. Doch als beide nach ihrer Hochzeit in Neubukow eine schöne, große Betriebswohnung erhielten und das erste Kind kam, suchte sich die junge Mutti Arbeit in der Stadt: „Ich habe zu meinem Mann gesagt, er soll auf das Baby in der Wiege aufpassen, dann habe ich mich hübsch gemacht und bin in die Georg-Ewald-Schule an der Wollenweberstraße gelaufen. Die haben mich genommen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe in der damaligen POS – Erich Nielebock war der Direktor – ganz, ganz viel gelernt“, sagt die heutige Rentnerin zurückblickend und erinnert daran, wie anders doch die Arbeit damals lief: „Wir hatten die ganze Technik nicht, mussten also alles mit der Schreibmaschine und mit Blaupapier für die Durchschläge erledigen. Wir verkauften Essenmarken, kassierten das Milchgeld – und arbeiteten vieles andere telefonisch ab.“

Ließ sich von schwerer Krankheit nicht runterziehen

Jeden Tag hätte sie in den insgesamt 42 Jahren als Schulsekretärin gern gearbeitet, betont Rosemarie Remus. Selbst als ihr 2018 eine Krebserkrankung zusetzte, wollte sie nicht von ihrer Arbeit lassen. Nach einem halben Jahr saß sie, entgegen einiger ärztlicher Tipps, wieder am Schreibtisch: „Ich fühlte mich nicht so, als ob ich als Kranke zu Hause bleiben müsste. Zudem wollte ich mich im Kopf nicht runterziehen lassen.“ Dank der Unterstützung durch Familie und Kollegen ging das gut.

Bereits vor den Februarferien hatte sie wegen der Unwägbarkeiten durch Corona ihren Ausstand gegeben: „In einem riesengroßen Klassenraum, wo wir alle mit einem Abstand von zwei Metern und mehr gemütlich zusammengesessen haben.“ Am letzten Arbeitstag bekam sie ein Freundschaftsbuch geschenkt, mit Einträgen von allen Kollegen: „Damit habe ich ganz nette Worte in meinen Ruhestand mitbekommen über das viele Schöne unserer Zeit, die gegenseitige Akzeptanz – obwohl ich manchmal meine Meinung sehr deutlich klar gemacht habe. Allen vielen Dank dafür!“ Und sie schließt in dieses Dankeschön auch den Hort, die Eltern, die Kinder und die Stadtverwaltung ein: „Ich bin doch nur wie alle arbeiten gegangen – ja gut, ich bin gerne gegangen und hatte Glück, weil ich nie arbeitslos geworden bin.“

Von Thomas Hoppe