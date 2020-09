Neubukow

Ein Lichtblick in Zeiten von Pandemie und wirtschaftlichen Krisen: Auf dem Neubukower Gewerbegebiet vor den Toren der Schliemannstadt in Berghausen sind die letzten drei Grundstücke der insgesamt gut 27 000 Quadratmeter so gut wie vergeben.

„Ich habe so viele Gewerbetreibende dafür mittlerweile in der Warteschleife“, sagt in dieser Sache Neubukows Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland zufrieden zur OZ. Firmennamen nennt sie aber keine – „Datenschutz!“. Laut Internetseite der Stadt ist im besagten Gewerbegebiet auch kein einziger Quadratmeter mehr verfügbar.

Anzeige

Firmen lassen Lagerhallen errichten

Vor Ort sind seit Wochen Bauleute beschäftigt, sie errichteten bereits eine Lagerhalle für die Firma „ Kindel Innovative Haustechnik“ vom Malpendorfer Experten in Sachen Badmodernisierung, Badausstellung, Energieberatung und Energiepass, Christian Kindel.

Weitere OZ+ Artikel

Das Grundstück daneben hat der Neubukower Andreas Both, seit 2016 Inhaber der Firma „Steinke Anlagentechnik“, gekauft. Dieser Betrieb ist bereits seit dem Jahr 1998 als Hersteller von Grundwasserabsenkungsanlagen auf dem nationalen und internationalen Markt tätig. Zu seinen Kunden gehören Tief -, Hoch- und Ingenieurbauunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, Entsorgungsunternehmen, Zweckverbände und Kommunen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Hallen zur Vermietung oder zur Eigennutzung

„Ich möchte auf diesen gut 6000 Quadratmetern (dem mit Abstand größten Grundstück der letzten drei, d. A.) perspektivisch Hallen zur Vermietung oder vielleicht auch zur Eigennutzung errichten“, sagt dazu Andreas Both am OZ-Telefon.

Quasi der Dritte in diesem Bunde ist Malermeister Matthias Enderlein. Der Neubukower hat vor genau 20 Jahren im September seine Firma für Malerarbeiten, Wärmedämmung und Bodenbeläge gegründet. Ihr Sitz ist am Mühlentor in der Schliemannstadt, das Geschäft floriert. „Ich prüfe gerade, ob ich da hinter dem Grundstück von Kindel eine kleine Gewerbehalle errichten lasse“, sagt er auf Anfrage zur OZ. Wenn er sich dafür entscheidet, ist der Neubukower Teil des Gewerbegebiets von Berghausen voll.

Am Hengstenplatz ist noch Platz

Ob gegenüber am Stellwerk noch aktuell Gewerbegrundstücke zu bekommen sind, wie die Internetseite der Stadt suggeriert – dort sollen demnach noch 31 000 Quadratmeter verfügbar sein –, ist unklar. Denn die Flächen werden privat vermarktet und derzeit soll sich viel auf dem Immobilienmarkt tun. Eine größere Hamburger Firma, die einst hier mitmischte, soll nicht mehr existieren, wie OZ am Telefon erfuhr.

Sicher ist dagegen, dass es im Neubukower Mischgebiet am Hengstenplatz noch ein paar Quadratmeter für nicht störendes Gewerbe gibt: „fünf- bis sechstausend“, heißt es dazu im Bauamt.

Von Thomas Hoppe