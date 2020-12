Neubukow/Berlin

Die Freude in der Geburtsstadt des Troja-Entdeckers ist groß: „Definitiv erscheint zum 200. Geburtstag von Herrn Schliemann eine Sonderbriefmarke“, sagte an diesem Montagvormittag Hans Albert Kruse feierlich zur OZ.

Der Neubukower, der fast drei Jahrzehnte lang den hiesigen Heinrich-Schliemann-Klub geleitet hat, gehört zu den Initiatoren, die bereits Ende 2017 einen entsprechenden Antrag an das Bundesfinanzministerium gestellt hatten und die nun vom zuständigen Programmbeirat für die bundesweiten Postwertzeichen eine Mail bekamen: „Ich hatte eben eine Meldung auf dem Rechner, die mich darüber informierte. Ich habe mich gefreut.“

Anzeige

Aus Hunderten Vorschlägen ausgewählt

Demnach gehört das eine Postwertzeichen zum 200. Geburtstag Heinrich Schliemanns zum Bundes-Sondermarkenprogramm 2022 mit insgesamt 52 Briefmarkenthemen. Dazu werden auch die Fußball-WM, der 75. Geburtstag von David Bowie und der 225. von Heinrich Heine gehören. Alljährlich sollen um die 500 Themen-Vorschläge das Ministerium erreichen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Schliemann-Marke wird der erste gemeinsame „Geburtstagsgruß“ des vereinten Deutschlands für den Archäologen sein, da zwar ein paar Tage nach dem 150. Geburtstag Schliemanns eine deutsche Sondermarke erschien, aber nur im Osten. Seinem 100. Todestag widmete die DDR dann am 2. Oktober 1990 ihre allerletzten beiden Sonderbriefmarken in einer gemeinsamen Auflage von 14 Millionen Stück, das einige Deutschland brachte dazu am 11. Oktober einen 60-Pfennig-Wert in einer Auflage von immerhin 31,7 Millionen heraus.

Auch im kommenden Jahr wird ein Kunstbeirat – wie seit 1954 – die grafische Qualität der bis dahin eingereichten Entwürfe beurteilen. Rund 100 Grafikerinnen und Grafiker bewerben sich alljährlich um die Gestaltung der deutschen Briefmarken und der Beirat tagt normalerweise dreimal im Jahr. Für jede Marke bittet das Finanzministerium sechs bis acht Künstler, einen Entwurf abzugeben.

Von Thomas Hoppe