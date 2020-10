Neubukow

„Goldener Herbst“ nennen sie das Gemälde, um das sie sich im Bürgerhaus versammelt haben – die Hobbykünstlerinnen vom Neubukower Malkreis „Gemeinsam kreativ“. Das farbenfrohe Bild stammt von der einst lebensfrohen Mitbegründerin und langjährigen Leiterin ihrer Gruppe, Monika Bohnhoff. Sie ist im vergangenen Frühling plötzlich nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben.

Die Traueranzeige ihrer Kinder und Kindeskinder zierte ein Bild mit den Initialen MB und dem Charly-Chaplin-Spruch: „Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag“.

Noch im Februar hatte die frühere Lehrerin für Kunsterziehung und spätere Bauzeichnerin eine Sonderausstellung ihres Malkreises im Bürgerhaus am Brink angemeldet – unter dem Motto „Gemeinsam malen“, was nun quasi zum Vermächtnis der Hobbykünstlerin wird: „Wir haben beschlossen, dass wir trotzdem zusammenbleiben und weiter machen“, sagt Regina Hillebrecht mit getragener Stimme.

Alle 14 Tage wird im Seniorenklub gemalt

Nicht von ungefähr hatte Monika Bohnhoff zur Premierenschau des Malkreises im Jahr 2017 zur OZ gesagt: „Das Wichtigste für uns ist, dass wir zusammen sind und Spaß miteinander haben und nicht jeder so allein vor sich hin probiert.“

So war es, so ist es und so soll es bleiben: „Wir treffen uns alle vierzehn Tage im Seniorenklub am Markt und malen dort dann zwei Stunden lang gemeinsam“, erzählt Bärbel Münstermann.

Dabei würden sie sich auch über ihre Motive, ihre Techniken unterhalten und gelegentlich die Werke der anderen auch kritisch beurteilen. Denn jeder versuche im Laufe der Jahre immer ein bisschen besser zu werden, erklärt Regina Hillebrecht.

Das scheint zusammenzuschweißen, denn fast unisono heißt es in der Runde: „Uns ist der freundschaftliche Zusammenhalt wichtig!“

„Wenn wir ans Zeichnen gehen, denken wir nicht an Corona!“

Helga Seidel stellt unter anderem ein Bild mit unnatürlich erscheinenden Bäumen aus – es ist zweifellos ein Hingucker. Sie erklärt dazu: „Unsere Chefin, die Monika hatte uns das vorgegeben – das war unsere letzte gemeinsame Malstunde.“

Da versteht es sich wohl von selbst, dass diese Frauen natürlich auch Gemälde ihrer langjährigen Mitstreiterin Monika Bohnhoff in der Sonderausstellung haben wollten. So werden hier neben dem Goldenen Herbst auch Bohnhoff-Bilder der Küste und ihrer Tiere zu sehen sein – zusammen mit den zahlreichen Landschaften, Blumen, Bäumen, Menschen und Tieren der anderen sieben Freizeitmalerinnen. Mehr Aquarelle als Ölbilder, ein paar Skizzen dazu – alles eine schöne Welt: „Wenn wir ans Zeichnen gehen, denken wir nicht an Corona!“

Ein Helga-Seidel-Bild, angeregt von Monika Bohnhoff. Quelle: Thomas Hoppe

Ihre Inspiration holen sie sich aus der Natur, von Fotografien, selbst manchmal aus der Zeitung. Fachanleitungen nutzen sie dafür nicht, sind sich die Frauen einig, auch wenn eine Freizeitkünstlerin einwirft, dass sie durchaus ein Video vom nordamerikanischen TV-Maler Bob Ross (1942 bis 1995) zu Hause hätte. Allerdings habe sie keinen Videorekorder mehr...

„Das war ja auch Kitsch!“, urteilt die Runde der Kunstfreundinnen einhellig und postuliert, dass Aquarellmalerei am schwierigsten sei, da könne man nachträglich nichts mehr ändern, wenn etwas schief gegangen sei: „Was ist, das ist“, betont Renate Dankert.

Aquarelle von Regina Hillebrecht. Quelle: Thomas Hoppe

Die Teilnehmerinnen dieser Leistungsschau im Alter von 65 bis 78 Jahren sind froh, dass sie die Chance erhalten haben, hier wieder ein paar ihrer Bilder der Öffentlichkeit zeigen zu können. Ansonsten hängen sie zum Beispiel im Flur zu Hause, wie bei Renate Dankert in Kühlungsborn oder liegen nur in einer Schreibmappe, wie bei Bärbel Münstermann in der Schliemannstadt.

Am kommenden Freitag, dem 30. Oktober, um 15 Uhr wollen die Frauen ihre Schau offiziell eröffnen: „Wir hoffen, dass das klappt und nicht in Corona untergeht.“ Der Eintritt in die Sonderausstellung ist frei.

Von Thomas Hoppe