Neubukow: Junge Gemeinde unterstützt Weihnachts-Aktion

Neubukow

Die Junge Gemeinde in der Schliemannstadt hat sich vorgenommen, Weihnachtspäckchen für Kinder in Albanien zu packen.

„So viele wie möglich“, sagt dazu Pastorin Margret Pörksen und erzählt, wie es zu dieser Initiative kam: „Vor etwa zwei Wochen hatten die jungen Leute Kontakt zu Frieder Weinhold, dem Vorsitzenden des Christlichen Hilfsvereins Wismar, der ihnen von der langjährigen Vereinsarbeit in Albanien berichtete und dabei auf die traditionelle Weihnachtspäckchenaktion einging. Daraufhin beschlossen die Jugendlichen, sich daran zu beteiligen.“

Herzensangelegenheit für Jugendliche

Das sei ihnen eine Herzensangelegenheit, wie das Mitglied der Jungen Gemeinde, Merle, an die Redaktion schreibt. Nach dem Gespräch mit Frieder Weinhold wollten sich die 14- bis 16-jährigen Kinder und Jugendlichen aus der Schliemannstadt und aus ihrer Umgebung unbedingt für ihre Altersgenossen in einem Land einsetzen, das ihnen gar nicht so fern sei. Merle schreibt weiter: „Der Bedarf in Albanien ist groß. Man benötigt dort Schulsachen, wie Bleistifte, Anspitzer, Radiergummis, Zeichenblöcke, Kugelschreiber, Bunt- und Filzstifte, ebenso wie Hygieneartikel, wie Seife, Shampoo, Zahnbürsten und Zahncreme.

Aber auch über Gummibärchen, Schokolade, Kekse und Bastelsachen sollen sich die jungen Empfänger freuen dürfen. Kleine Kuscheltiere und warme Sachen für den Winter können gern auch im gebrauchten, gut erhaltenem Zustand beigesteuert werden.“ Denn die jungen Christen aus Mecklenburg würden sich über weitere Mitbürger freuen, die sich gemeinsam mit ihnen für diese Aktion engagieren: „Fertig zusammengestellte Päckchen im Schuhkartonformat, aber auch Einzelspenden können noch bis zum 8. November im Pfarrhaus in der Mühlenstraße 3 abgegeben werden.“

Schon beim Gottesdienst gab es erste Spenden

Die jungen Helfer hatten davon im Neubukower Gottesdienst erzählt, wo sie umgehend Sach- und Geldspenden für ihre Aktion bekamen und stellten sich auch am vergangenen Freitag auf den hiesigen Marktplatz, um Spenden zu erbeten.

„Das wollen sie wohl am 6. November erneut tun“, teilt die Pastorin dazu mit und ergänzt, dass die Jugendlichen in dieser Woche bereits im Neubukower Gemeindehaus die Fenster geputzt haben – gegen eine Spende fürs Päckchenpacken, denn allein die Transportkosten für ein Paket betragen sechs Euro.

Am kommenden Montag möchte Margret Pörksen dann die Neubukower Päckchen nach Wismar fahren. Bis Mitte Dezember sollen diese schließlich vor allem im Osten Albaniens verteilt werden.

Von Thomas Hoppe