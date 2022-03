Neubukow

„Auch noch am Sonntag zu öffnen, lohnt sich hier in der Kleinstadt nicht“, sagt Saskia Meuler vom Concept Store „Kleinstadtleben“ in Neubukow. Genau diesen Vorschlag hatte vor kurzem die FDP im Landtag gemacht. Sie will das Ladenöffnungsgesetz dafür ändern. Von Mitte April bis Ende Oktober sollen demnach Einzelhändler in diesem Jahr landesweit täglich – und damit auch an Feiertagen – öffnen dürfen. So sollen Umsatzeinbußen, die durch die Corona-Regeln entstanden sind, teils wieder ausgeglichen werden.

Die FDP legt dem Landtag dazu einen Gesetzentwurf vor. Dafür soll im Ladenöffnungsgesetz das Verkaufsverbot für jeweils sechs Stunden an Sonn- und Feiertagen aufgehoben werden. „Das gilt zunächst temporär“, so FDP-Fraktionschef René Domke. Nach einer Testphase bis Oktober könne dann diskutiert werden, ob die Regelung verlängert werde. Die Regelung sei aber freiwillig gemeint, niemand müsse öffnen, so Domke.

Bäderregelung in Kühlungsborn und Bad Doberan

Damit wäre auch die Bäderregelung in MV, die in Tourismusorten gilt, überflüssig. Das betreffe beispielsweise Bad Doberan und Kühlungsborn. Dort können die Ladenbesitzerinnen und -besitzer ohnehin von Ostern bis Oktober an Sonn- und Feiertagen ihre Türen für Kundinnen und Kunden öffnen. Für die Inhaberin von „Kleinstadtleben“ ist das jedoch keine Lösung. „Ich habe erst gedacht, ‚schön‘ – aber andererseits wäre dafür Personal nötig“, sagt Meuler.

Die 35-Jährige betreibt den Laden allein. Sechs Tage in der Woche stehe sie normalerweise im Laden. Dort verkauft sie Deko- und Wohnartikel. „Ich habe jetzt im Frühjahr mittwochs geschlossen, weil es sich nicht lohnt“, erzählt sie. Je nachdem wie groß die Nachfrage in den nächsten Monaten ist, werde sie entscheiden, ob sie den Ruhetag beibehält – oder ob sie wieder von Montag bis Sonnabend im „Kleinstadtleben“ anzutreffen ist. Ein weiterer Tag, an dem sie für Kundinnen und Kunden öffnet, würde für sie weitere Kosten mit sich bringen. Mit ihrem Onlineshop als zweites Standbein sei sie aber ohnehin erreichbar. „Es gibt aber auch Concept Stores, die nur freitags und samstags aufhaben“, weiß sie. Dass die Idee der FDP eine Hilfe für den Einzelhandel ist, glaubt sie nicht.

Saskia Meuler (35) aus Neubukow über Ladenöffnungen an Sonn- und Feiertagen: „Lohnt sich nicht “ Quelle: Gina Henning

Ähnlich sieht das auch Mandy Kupka, Mitarbeiterin vom Blumengeschäft Zube in Neubukow. „Es würde sich nicht lohnen und ich würde es auch nicht wollen“, sagt sie. Die Kosten seien zu hoch und mit der neuen Mindestlohnerhöhung könne diese keiner mehr tragen, meint sie.

„Sonn- und Feiertage sind heilig“

Für Christiane Passehl ist ein anderer Grund ausschlaggebend, um sonntags nicht zu öffnen. „Wir sind Christen und für uns sind Sonn- und Feiertage heilig“, sagt die 62-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie die Elektrofirma Passehl, zu dem ein Geschäft für Haushaltsgeräte in Neubukow gehört. Ihr Mann arbeite im Kundendienst und müsse daher sonntags ab und an zu Kundinnen und Kunden. Regelmäßig den Laden sonntags öffnen wollen die beiden aus religiösen Gründen nicht.

Christiane Passehl (62) aus Neubukow: „Sonn- und Feiertage sind heilig für uns.“ Quelle: Gina Henning

„Letztendlich macht man damit nicht mehr Gewinn. Das Geld, was die Leute zum Ausgeben haben, bleibt gleich. Die Zeiten würden sich dadurch nur verschieben“, meint Passehl. Alles, was man braucht, könne man ihr zufolge auch unter der Woche kaufen. Schließlich bräuchten auch die Verkäuferinnen und Verkäufer eine Ruhepause.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Verkäufer ist Arbeiten am Sonntag nicht schön

Julia Schmidt aus Kröpelin sieht das genauso. Sie denkt bei dem Vorschlag der FDP ebenfalls an die, die an diesen Tagen arbeiten müssten. „Meine Mutter hat selbst im Einzelhandel in Kühlungsborn gearbeitet“, erzählt sie, „Sonntags arbeiten ist nicht schön.“ In Kröpelin selbst würde es sich ihrer Meinung nach sowieso nicht lohnen, denn es gebe kaum Geschäfte, die das betreffe. „Eher in Richtung Rostock würde es Sinn ergeben“, denkt die 32-Jährige. Ob sie dort sonntags zum Shoppen hinfahren würde? „Ich würde es nicht nutzen“, verneint sie.

Julia Schmidt (32) aus Kröpelin: „Ich brauche keine Extra-Öffnungszeiten am Sonntag, um einkaufen zu gehen.“ Quelle: Gina Henning

Den Bedarf sieht auch Patricia Marter vom „Geschenke und Mehr“ in Kröpelin nicht. „Hier ist es auch samstags recht ruhig“, sagt die Mitarbeiterin. In dem Laden gibt es neben Schreibwaren, Deko und Büchern auch eine Lotto- und Poststelle. Unter der Woche brächten die Menschen ihre Post dorthin, vom Tourismus merke man in Kröpelin aber auch in der Hauptsaison eher weniger. In Kühlungsborn und Bad Doberan sei schließlich ohnehin sonntags geöffnet. Dort sei deutlich mehr los.

Von Gina Henning