Neubukow: Männer drohen Polizei und Jugendamt mit Messer und Selbstmord 

Neubukow

Großeinsatz um ein Mädchen in Neubukow: Wie erst jetzt bekannt wurde, musste die Polizei das Jugendamt in Neubukow am 15. August dabei unterstützen, eine 13-Jährige in Obhut zu nehmen. Nach Polizeiangaben wohnte die Jugendliche aus Syrien bei Verwandten im Fritz-Reuter-Ring. Nach Angaben von Polizeihauptkommissar André Mater von der Polizeiinspektion Güstrow hätten diese versucht, die Inobhutnahme gegen 16.20 Uhr zu verhindern.

Einer der männlichen Angehörigen des Mädchens im Alter zwischen 15 und 30 Jahren habe ein Messer aus der Küche geholt und die Polizisten bedroht. „Daraufhin wurde durch einen Kollegen eine Schusswaffe gezogen“, sagte André Mater. Der Angreifer habe das Messer dann wieder abgelegt.

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, sei der Einsatz seinen Angaben zufolge zwischenzeitlich unterbrochen worden. „In der Zeit wurde das Mädchen zu einer anderen Wohnung in der Burchardstraße gefahren.“ Das hätten die Einsatzkräfte jedoch beobachtet und die 13-Jährige dort schließlich gefunden.

Um zu verhindern, dass das Mädchen mitgenommen wird, drohte einer der Männer an, sich das Leben zu nehmen. Deshalb sei auch der Notarzt vor Ort gewesen, so der Polizeihauptkommissar. Der mutmaßlich suizidgefährdete Mann sei in die psychiatrische Klinik nach Gehlsdorf gebracht worden, ein anderer Mann bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen.

Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Von Cora Meyer