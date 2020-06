Neubukow: Nächster Markt wurde modernisiert

Neubukow

„So war der Plan! Das ist doch ganz im Sinne unserer Stadt und der ganzen Region“, freut sich Neubukows Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos) darüber, dass nach den Neubauten der vier Supermärkte in der Stadt am Montag, 29. Juni, um 8 Uhr auch ein modernisierter Getränkeland-Markt seine Türen für die Kunden öffnet.

Der neue Netto-Markendiscounter war bereits 2014 an der Wismarschen Straße gestartet, der Norma-Filialen-Neubau gegenüber 2016, Aldi und Rewe folgten 2018 und 2019 am Stellwerk. Ebenfalls quasi gegenüber kommen nun auf mehr als 450 Quadratmetern eine vergrößerte Sortimentsvielfalt sowie „umfangreich modernisierte Räumlichkeiten“ der Getränkelandfiliale am Kröpeliner Tor dazu. Die Gänge wurden verbreitert, der größere Verkaufsraum freundlicher gestaltet und „ab sofort sind nun auch viele exklusive Whiskey-, Wodka- und Gin-Sorten sowie erlesene Bier- und Weinspezialitäten erhältlich.“

„Um allen Gästen und Kunden einen noch besseren Service bieten zu können“, heißt es dazu von der Getränkeland Heidebrecht GmbH & Co. KG aus Elmenhorst. Das Unternehmen war 1991 durch Rüdiger Heidebrecht in Goldberg gegründet worden.

Erlös für Schulverein

Am Montag, dem 29. Juni, wird ab 8 Uhr die offizielle Wiedereröffnung gefeiert. Die Öffnungszeiten des Getränkeland-Marktes wurden beibehalten: Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 8 bis 13 Uhr. Geplant sei in der Eröffnungswoche „ein buntes Programm mit vielen interessanten Überraschungsaktionen“, wie es von Getränkeland heißt: „Am Freitag, dem 3. Juli, wird es eine Tombola für den guten Zweck ohne Nieten und mit tollen Preisen geben.“ Der Erlös aus dieser Tombola soll vollständig dem Schulverein der Regionalen Schule „ Heinrich Schliemann“ in Neubukow gespendet werden.

Für die langjährige Leiterin des Getränkeland-Marktes in Neubukow, Anett Steinfeldt, ist die Verschönerung der Räumlichkeiten und die Erweiterung der Sortimentsvielfalt vor allem ein Dienst am Kunden. Sie sagt: „Wir sind stolz und freuen uns darauf, ab sofort noch mehr Service bieten zu können.“

Zur derzeit in der Nachbarschaft der Getränkeland-Filiale leerstehenden alten Aldi/Rewe-Filiale gibt es keine neuen Meldungen. Die Räume werden weiterhin im Internet zur Vermietung oder zum Verkauf angeboten. „Ich habe dazu keine neuen Informationen“, sagte auch Bürgermeister Roland Dethloff.

Von Thomas Hoppe