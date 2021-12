Neubukow

Neubukow als Forschungsstandort: In der Schliemannstadt könnten bald Wissenschaftler und Techniker an Hochtechnologie-Lasergeräten zur Wetter- und Klimaanalyse arbeiten. Die ersten Schritte wurden dafür jetzt in die Wege geleitet.

Das Ziel: Ein Gewerbegebiet „TechCity Neubukow“, in dem Forschungs- und Produktionsstätten, eine Mensa und Unterbringungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter vorhanden sind.

Die Stadtvertreter haben auf ihrer Sitzung den Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes (B-Plan) jetzt zugestimmt. Dieser umfasst ein Gelände zwischen Panzower Landweg und Wismarsche Straße, auf dem sich bereits das Unternehmen Dethloff & Lange angesiedelt hat. Bei dem Sondermaschinenbauer hat sich jetzt das neu gegründete Unternehmen LiCuSpace GmbH angesiedelt.

„Dethloff & Lange arbeiten mit dem Institut für Atmosphärenphysik zusammen. Daraus hat sich das Gerät Lidarcube entwickelt, für das eine neue Firma gegründet wurde“, erläutert Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland. „Dafür werden neue Produktions- und Forschungsstätten, Hallen für Konstruktionsbüros, Gehäusebau und Mikropräzisionsfertigung benötigt.“ Darüber hinaus sei auch der Bau von Kleinwindkraftanlagen vorgesehen.

„Das Gelände soll neu geordnet werden, es soll ein Campus entstehen“, sagt Schmuck-Suchland. So seien auch eine Mensa und laut Beschlussvorlage ein Sporthotel mit 20 bis 30 Zimmern sowie gegebenenfalls etwa 20 Betriebswohnungen geplant, für längere Aufenthalte von Technikern und Mitarbeitern.

Die Flächen seien im Flächennutzungsplan der Stadt, der festlegt, wo Wohngebiete, Gewerbe oder anderes entstehen kann, als Gewerbe ausgewiesen. Der etwa 2,5 Hektar große Geltungsbereich umfasse laut der Bauamtsleiterin die Grundstücke in Besitz der Firma Dethloff & Lange.

Der Aufstellungsbeschluss bedeutet, dass jetzt ein B-Plan für das Gebiet erstellt werden kann. Für diesen werden dann Stellungnahmen von den Behörden eingeholt. Auch Bürger werden die Möglichkeit haben, Stellung zu beziehen.

Von Anja Levien