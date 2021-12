Das Wohngebiet „Am Hellbachtal“ in Neubukow kann weiter geplant werden. Die Stadtvertreter stimmten für die nächsten Schritte im Bauleitverfahren. Ab Mitte 2022 werden in Neubukow 42 Grundstücke neu erschlossen. Welche Gebäude möglich sind und ab wann man sich auf die Grundstücke bewerben kann.

Am alten Spriehusener Landweg in Neubukow soll das neue Wohngebiet "Am Hellbachtal" entstehen. Quelle: Anja Levien