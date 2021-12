Neubukow

„Die Summe ist der Hammer“, sagte Doktor Katharina Moritz als Frank Meißler, Präsident des Rotary Clubs Rostock-Horizonte, ihr eine Spende in Höhe von 5000 Euro für das zukünftige Ostseehospiz in Neubukow überreichte. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte Moritz einen Online-Vortrag über das Projekt vor den Mitgliedern des Rotary Clubs Rostock-Horizonte gehalten. Sie möchte mit ihrem Förderverein Ostseehospiz ein Hospiz und Tageshospiz in Neubukow aufbauen und dort sterbende Menschen bei ihrem letzten Lebensabschnitt begleiten. „Wir wollten das Projekt unterstützen, weil es uns ans Herz ging“, sagte Meißler.

Der Rotary Club Rostock-Horizonte würde normalerweise in jedem Jahr eine Weihnachtsfeier machen und auf dieser für ein gemeinnütziges Projekt ein „Weihnachtsgeschenk“ in Form einer Spende sammeln. In diesem Jahr sei die Feier zwar ausgefallen, aber das Weihnachtsgeschenk sollte es ihr nicht gleich tun. „Das Projekt hier braucht viel Unterstützung“, sagte Meißler.

Spendengelder vom Verein aufgestockt

In der kurzen Zeit konnte er nicht alle erreichen und dennoch seien nach etwa einer Woche 3300 Euro zusammengekommen. Daraufhin hätten sich die Vorstandsmitglieder des Rotary Clubs Rostock-Horizonte zusammengesetzt. „Wir haben dann beschlossen, die Summe auf 5000 Euro aufzustocken.“ Und das zukünftige Ostseehospiz braucht nach wie vor viel Hilfe, sei es in Form von Geld, Sachspenden oder menschlicher Unterstützung.

Ehrenamtler im Hospiz werden Wer sich vorstellen könnte, in dem Ostseehospiz in Neubukow ehrenamtlich zu helfen, kann sich an Doktor Katharina Moritz wenden. Sie bittet allerdings um eine schriftliche Kontaktaufnahme, da sie bisher weiterhin ihrer Tätigkeit als Palliativmedizinerin nachgeht. Eine E-Mail an info@ostseehospiz.de reicht zur Kontaktaufnahme vollkommen aus. Eine Bewerbung ist nicht nötig. Wenn Sie die Arbeit des Fördervereins Ostseehospiz unterstützen möchten, finden Sie alle Informationen auf der Homepage des Vereins. Die IBAN-Nummer des Spendenkontos lautet: DE66 1305 0000 0201 1248 82

Denn die Planungen für das Haus, das Mitte 2023 öffnen soll, schreiten weiter voran. „Der Bauantrag ist durch. Ende Oktober haben wir die Genehmigung erhalten“, sagte Moritz. Anfang des kommenden Jahres soll mit dem Teilabriss der ehemaligen Kita „Bummi“ im Fritz-Reuter-Ring 31 in Neubukow begonnen werden. Die städtische Wohnungsverwaltungs GmbH investiert nach derzeitigen Planungen drei bis vier Millionen Euro in das neue Haus. Der Ostseehospiz Verein wird dann als Mieter einziehen.

Ausbildung für die Helfer in Planung

Nun ist die Zeit gekommen, dass sich Ehrenamtliche, die das Projekt unterstützen möchten, bei Moritz melden können. Doch im Hospizdienst könne nicht einfach jeder mitmachen. „Jeder Ehrenamtler muss im Hospizdienst befähigt werden. So nennt sich das im Beamten-Deutsch“, erklärte Moritz. Das bedeute auch, dass die Ehrenamtler eine Ausbildung benötigen, um in dieser sensiblen Branche arbeiten und schließlich helfen zu können.

Die Ausbildung dauere etwa 100 bis 120 Stunden, erläuterte Moritz. Sie ist derzeit für den Sommer des kommenden Jahres geplant. Dies hänge aber auch davon ab, wie viele Menschen sich melden. „Man kann einen solchen Kurs auch buchen. Ziel ist es aber, dass wir unseren eigenen aufbauen.“ Der Kurs selbst werde dann von Hospizkoordinatoren geleitet und findet mit verschiedenen Mentoren statt. „Die zukünftigen Ehrenamtlichen werden dann im Umgang mit den sterbenden Menschen geschult.“

In jedem Bereich ist Hilfe nötig

In welchem Bereich die jeweiligen Helfer dann landen, ergebe sich meist in dieser Ausbildung. „Wer möchte ambulant arbeiten, wer möchte stationär arbeiten und ans Bett, das wird sich zeigen. Da ist jeder Mensch anders.“ Ebenso sei es möglich, in der Pflege zu helfen oder aber zwei Tage in der Woche das Mittagsessen in der Küche zu machen. Selbst wenn jemand am Ende nur den Rasen mäht, ist das ebenfalls eine Unterstützung.

„Nicht jeder Mensch ist für alle Tätigkeiten geeignet“, erläutert Moritz. Und bei der Ausbildung würden das sicher auch viele merken, die sich die Arbeit zuerst gut vorstellen konnten. „Die Ausbildung dient unter anderem der Selbstreflexion und geht der Frage nach, ob ich einem sterbenden Menschen und dessen Familie wirklich eine Stütze sein kann.“ Moritz macht keinen Hehl daraus, dass viele Bewerber während der Ausbildung auch ausgesiebt werden. Es sei letztlich ein bestimmter Menschenschlag, der am Ende in einem so sensiblen Bereich wie einem Hospiz arbeitet.

Ehrenamtler sind Teil des Teams

Insgesamt 12 feste Ehrenamtliche sucht die Palliativmedizinerin, um das geplante Personal gut zu entlasten. Demnach müssten sich mindestens 20 Menschen finden, die sich gegenseitig abwechseln. „Die Ehrenamtlichen sind es, die dann die Zeit mitbringen, die diejenigen, die ihren ’Dienst absolvieren’ nicht immer haben.“ Die Ehrenamtlichen seien aber keineswegs die zweite Wahl. „Sie sollen am Ende ein integrierter Teil des Teams sein.“

Der Kurs werde vermutlich zwischen 50 und 100 Euro kosten, aber auch finanziell durch Spendengelder unterstützt. „So einen kleinen Eigenanteil finde ich gar nicht schlecht“, sagte Moritz. Denn auch dies sei ein Zeichen, dass die Menschen wirklich bereit sind, das Ehrenamt anzugehen.

